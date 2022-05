Salud apela resolución judicial para no comprar medicina a niña con AME

Cynthia Rotela, mamá de la pequeña Yuliana Esperanza González Rotela, contó a ABC Color que el Ministerio de Salud ha apelado la resolución del juzgado que dio el amparo para la compra del medicamento zolgensma a la menor que sufre atrofia muscular espinal (AME).

Según dijo, la cartera sanitaria pidió la revocación de la sentencia porque el pedido no cumple con todos los presupuestos establecidos en el artículo 134° de la Constitución Nacional para acreditar el amparo.

Entre los argumentos del ministerio para la apelación citan que conforme al informe médico de la menor “quedó demostrado que no es la única alternativa de eficacia para el tratamiento médico requerido por la misma”.

Rotela, hizo énfasis en que la negativa por parte del Ministerio de Salud a adquirir el medicamento a su niña pone en riesgo la vida de la misma y además, deja un precedente nefasto para otros niños que padecen de la enfermedad quienes también deben acceder al medicamento.

“No puede ser que el ministro no considere la vida de mi hija. Existe una resolución judicial ya para que compren el medicamento y no lo hacen. Además, no existen garantías de que la medicina que actualmente le dan, le sigan comprando. Necesitamos una respuesta concreta del ministro”, dijo notoriamente conmovida.

No hay presupuesto

También señalan que la sentencia definitiva de la provisión urgente de la medicina es imposible de cumplir debido a que su compra depende de trámites administrativos ineludibles y de la disponibilidad presupuestaria suficiente.

Al respecto, Rotela comentó que desde la regencia sanitaria le dieron a entender que el trámite para la compra del medicamento estaba en curso, pero finalmente solo hicieron tiempo para presentar la apelación.

Igualmente, indicó que uno de los motivos por los que el Ministerio no quiere comprar el zolgensma para Yuliana, además de su elevado costo, es que esta ya recibe una medicación para el AME proveída por Salud.

Yuliana Esperanza González Rotela tiene actualmente un año cinco meses y las indicaciones médicas señalan que tiene que aplicarse el zolgensma antes de cumplir dos años.

Los médicos tratantes de la nena explicaron que esta reúne todas las condiciones necesarias para recibir la medicina y que tenga resultados positivos.

Sin respuestas concretas de Salud

Consultado al respecto, el ministro de Salud, Julio Borba, indicó que si existen fondos en el Ministerio de Salud, pero no dio mayores detalles sobre el caso. Recordó que actualmente se encuentra en Ginebra.

De igual manera, el viceministro de Salud, Hernán Martínez, comentó que según tiene entendido el medicamento será adquirido, pero aún están pendientes algunos trámites administrativos. Dijo no tener mayor información sobre la apelación.

Ambos representantes de la regencia sanitaria indicaron que el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (FONARESS) está vigente, pero no ampliaron la información al respecto.

