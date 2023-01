Megalavado: nuevo fiscal general no fue avisado sobre presunto blanqueo

En abril del 2014 arrancó una investigación sobre una presunta red de lavado de dinero que estaba conformada por 41 empresas y que habría movido en total unos US$ 1.200 millones desde Ciudad del Este, los cuales podrían haber sido utilizados para el financiamiento de la organización terrorista Hezbollah. Esto, tras alertas de organismos de Estados Unidos.

Los principales involucrados eran los comerciantes Ricardo Galeano, Walid Amine Sweid, Juan Carlos Sosa, Javier Vázquez y Víctor Manuel Taboada Serratti.

Amine Sweid es reconocido “cercano” al vicepresidente Hugo Velázquez, pues incluso jugaban al fútbol en la quinta del comerciante en CDE cuando este último fungía de fiscal en el este del país, según lo reconoció el propio Velázquez, designado como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos. Incluso, hay una foto de ambos durante un viaje que realizaron juntos a Líbano, país de donde proviene el comerciante.

De lavado de dinero a producción de documentos no auténticos

La investigación fiscal se inició en el 2014 por lavado de activos, pero llamativamente cambió la carátula de la causa al delito de producción de documentos no auténticos, según consta en una resolución de condena emitida por la jueza Alba Meza, el pasado 20 de diciembre del 2022.

Dicha resolución menciona que la condena consistió en multas para los acusados, entre los cuales solo figura uno de los comerciantes inicialmente involucrados: Ricardo Galeano.

La jueza aplicó dicha condena mediante un proceso abreviado que fue solicitado por los fiscales de la causa: Diego Arzamendia y Rodrigo Estigarribia.

El 6 de enero pasado, la jueza Flavia Recalde, en pleno receso judicial, resolvió eximir de las multas -aplicadas por su par Meza- a los involucrados en la causa. Esta resolución se dio con una celeridad no muy característica del Poder Judicial.

Emiliano Rolón no fue avisado sobre cierre de caso “megalavado”

El nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se encuentra liderando un proceso de transición al cargo. El mismo consiste en reuniones con funcionarios del Ministerio Público y de distintas instituciones del Ejecutivo.

Rolón reveló esta mañana en ABC Cardinal que recién se estaba enterando sobre el cierre de esta causa, a pedido de los agentes Arzamendia y Estigarria. Esto, pese a que tiene -indicó- una comunicación directa con funcionarios del Ministerio Público.

“En absoluto (sabía), a pesar que trabajamos internamente con los funcionarios, con las direcciones, ahora con el Ejecutivo, esa información no llegó a mi conocimiento”, declaró.

“Es la primera vez que escucho. Existían algunos rumores, pero no tengo el manejo del caso y de la institución. Naturalmente, la información que recibo es la que me proporcionan. Puntualmente, de ningún caso relevante todavía me pasaron. Probablemente, al término de la gestión o en la auditoría de gestión tendré acceso a esas informaciones, pero hoy simplemente lo que ustedes publican”, prosiguió.

No quiso dar una opinión

El nuevo fiscal no quiso opinar extendidamente sobre la resolución de la causa, alegando que no tiene mayores detalles sobre la actuación fiscal y la condena emitida.

El futuro titular del Ministerio Público solamente se limitó a explicar cómo funciona el proceso judicial, señalando que aún se puede modificar si la Fiscalía lo solicita, pero no anunciando ninguna medida.

“Es difícil opinar cuando se tiene una referencia genérica (de la resolución del caso)”, expresó.

Nuevo fiscal general y su relación con Hugo Velázquez

Rolón también había sido relacionado a Velázquez, cuyos conocidos fueron desvinculados del caso megalavado.

Sobre su relación con el vicepresidente, el nuevo fiscal que asumirá el cargo en el próximo marzo manifestó que se conocen por “círculos de Asunción”.

Así también, afirmó de forma tajante que no tiene ningún relacionamiento amistoso o comercial con el vicepresidente “significativamente corrupto”. “Les ruego que no liguen a una relación que no existe”, dijo.

El “expediente 68/14″, como también se conoce el documento fiscal de la causa, que reunía más de 400 tomos, pasó de Ciudad del Este a Asunción y estuvo en manos de unos 15 agentes del Ministerio Público hasta tener una resolución el pasado 20 de diciembre.