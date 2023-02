Confirman 22 casos de chikunguña en la ciudad de Pilar

Los casos febriles han aumentado en las últimas semanas en la ciudad de Pilar y en el departamento de Ñeembucú. Autoridades de la Duodécima Región Sanitaria, confirmaron que a la fecha existen 22 casos de chikunguña en la ciudad de Pilar y que en su mayoría son del sexo femenino con un promedio de 20 a 35 años de edad. Los barrios afectados son Loma Clavel, San Miguel, Villa Parque y Ytororó.

El director de la Duodécima Regional Sanitaria, Dr. Javier Alvarenga, manifestó su preocupación ante el incremento de los casos en el departamento. “Sabemos que estamos ante una epidemia de arbovirosis de hace mucho tiempo que se inició con el dengue , pero hoy en día la epidemia es de chikunguña, que es un virus transmitido por el mismo vector” aseguro.

También el director del Hospital Regional de Pilar, Dr. Aníbal Vera, indicó que es sumamente preocupante el incremento de los casos de chikunguña en la ciudad y pidió a la población a limpiar las casas eliminando todo tipo de criadero de mosquitos.

“Estamos haciendo una miga de concienciación comenzando con estos tres barrios. Es importante que nos despojemos de todos los recipientes que puedan servir de acumulación de aguas y se pueda proliferar los mosquitos de aedes aegypti que es el que transmite la arbovirosis” indicó.

El galeno precisó que la mayoría de los pacientes están entre 20 y 35 años y que existe un predominio hacia el sexo femenino “la mayoría de los pacientes están entre 20 y 35 años, hay un predominio hacia el sexo femenino, afortunadamente no existen embarazadas entre ellas” acotó.

Recordó que los síntomas aparecen después de 15 días de la picadura de mosquitos. “Los síntomas aparecen 15 días posterior a la picadura de mosquitos, durante todo ese tiempo vamos desarrollando esa infección y a partir de 15 días, van apareciendo los síntomas y por 4 a 5 días nos convertimos en vectores, teniendo la enfermedad nos pica un mosquito y podemos transmitirle a todo nuestro entorno teniendo en cuenta que el mosquito puede hacer un recorrido de 200 metros a la redonda” precisó el doctor Aníbal Vera.

Recomendó que es fundamental la utilización de tela mosquiteros y repelentes pero ante todo es evitar la acumulación de agua en recipientes para no tener larvas y así evitar brotes, manifestó.

Por su parte el encargado del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA), Javier Gómez, manifestó que están intensificando los trabajos con el bloqueo en los barrios más críticos.

“Estamos haciendo el bloqueo con productos químicos, casa por casa que sería la fumigación local y también el bloqueo espacial con la maquinaria pesada en todas las áreas donde nos indican desde Vigilancia de la salud estamos interviniendo” explicó.

Recordó que al término de la minga ambiental reforzarán los ciclos de fumigación en el área indicada. “Donde existe presencia del virus y la circulación del virus estamos reforzando todas esas actividades, pero este trabajo no sirve si la gente no colabora, si no eliminan los criaderos de mosquitos” subrayó.

Comentó que aquellos que no se puede eliminar como las piscinas y bebederos de animales se debe hacer un tratamiento físico como limpiar bien los bordes porque los huevos de los mosquitos van pegados a los bordes, precisó el funcionario de Senepa.

Minga ambiental contra mosquitos

Ante la crítica situación las autoridades de diferentes instituciones se unieron para realizar en la fecha la minga ambiental en los barrios mencionados con el fin de eliminar todo tipo de criaderos de mosquitos y así evitar más contagios de la enfermedad.

Obreros de la Municipalidad de Pilar iniciaron los trabajos de limpieza desde la plaza del barrio San Miguel y tuvieron el acompañamiento de las Fuerzas Armadas de la Nación (FF.AA.)y de la Policía Nacional.

Así también los funcionarios de Senepa realizaron casa por casa el trabajo de sensibilización a cada propietario de las viviendas. Según los últimos datos proveídos por Senepa el índice larvario en la ciudad de Pilar alcanza el 16%, lo que es considerado un índice relativamente alto.