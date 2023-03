Inundación: Crispaciones entre damnificados y Municipalidad de Asunción

El nivel del río Paraguay llegó hoy a 5.21 metros. Desesperados y decididos a conseguir materiales, los damnificados salieron hasta la Costanera de Asunción a exigir a cuadrillas de la Municipalidad de Asunción una respuesta.

Varias personas mostraron que el agua tomó todos los patios de sus casas y hasta sus piezas. Los afectados alegaron que no tienen dinero para comprar chapas y puntales y que la Municipalidad de Asunción no les provee lo necesario para su mudanza.

Esta mañana, un grupo de personas en la zona San Miguel (Bañado Norte) fue hasta la avenida Costanera y amenazó con cerrarla si no conseguían respuestas de la municipalidad. Cuadrillas municipales llegaron y negociaron con las familias para que ello no suceda.

Tomasa Benítez, parte de la Comisión Vecinal San Miguel, denunció que desde el jueves pasado el Banco San Miguel no ha sido asistido ni por el Gobierno Nacional ni por el Municipal. “Necesitamos los materiales por lo menos”, dijo, en referencia a las chapas y puntales que se usan para instalar refugios provisorios.

Ayuda de la municipalidad no llega, aseguran

Benítez aseguró que desde la municipalidad les prometieron ayuda, pero no llegó y la respuesta es que no hay materiales disponibles. Comentó que, además, recién ayer les habilitaron espacios en los refugios para mudarse, pero no están de acuerdo. “Ellos quieren que nos mezclemos con la gente de la Chacarita y de San Pedro”, expresó, en relación a que podría haber problemas entre los vecinos.

El nivel del río Paraguay llegó hoy a 5,21 metros. La comuna asegura que ya ha asistido a más 700 familias en 12 refugios diferentes. Sin embargo, acepta que no da abasto con los materiales y pide ayuda a la SEN (Secretaría de Emergencia Nacional).