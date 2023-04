Taiwán se ubicó como segundo mercado más importante de carne bovina y porcina

La exportación de cortes de carne bovina durante el primer trimestre de este año fue de 71.621 toneladas, por valor de US$ 331 millones, cifras que representan un 5,5% más en volumen enviado, pero una retracción del 7,2% en ingreso de divisas respecto al mismo lapso de 2022, según se desprende del informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Con relación a los mercados, en primer lugar se mantiene Chile, con unas 30.130 toneladas por US$ 148 millones, el 42% del total exportado por nuestro país en el lapso señalado.

En segundo lugar está Taiwán, con 7.314 toneladas por US$ 35 millones, que representan cerca del 11% del volumen total exportado durante enero, febrero y marzo de este año.

En tercer lugar, en volumen importado, figura Brasil, con un 10% de la torta, que importó 6.551 toneladas por unos 36,4 US$ millones.

Como cuarto comprador de la carne bovina paraguaya quedó Rusia, que hace más de una década era nuestro principal comprador con más del 60%, ahora con 6.443 toneladas por US$ 22 millones, solo el 8%.

En quinto lugar se encuentra Israel, con 2.428 toneladas por US$ 13,2 millones; le sigue Proveeduría Marítima, que es una venta indirecta a China Continental, según refieren los referentes del ramo, destino al que se exportaron 2.725 toneladas por US$ 11,2 millones; en séptimo lugar está Georgia, con 2.394 ton. por US$ 7,1 millones; en octavo puesto el destino de Albania, con 2.203 toneladas por US$ 6,6 millones. Noveno comprador de carne bovina paraguaya, Uruguay, con 1.609 toneladas y por US$ 6,5 millones.

Exportaciones ganaderas ingresaron 2% menos de divisas hasta marzo

En forma global, las exportaciones de todos los rubros de la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos, así como todos los productos y subproductos de origen animal, durante enero y febrero de este año totalizaron 140.259 toneladas, por valor de unos US$ 443,3 millones, que representan un aumento del 11% en volumen, pero una disminución en el ingreso de divisas del 2,2%, con relación al mismo periodo del año pasado.

En cuanto a la exportación de carne y menudencias porcinas, el volumen total fue de 892 toneladas por US$ 2.273 millones para tres mercados: Uruguay (53%); Taiwán, 38% y Georgia 9%.