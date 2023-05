Testigos cuentan cómo RGD apretaba para cobrar deudas, producto de la usura

En la causa Nº 12/2022 caratulada: “Abgs. Silvio Alegre, Fátima Villasboa y Mirtha Ortíz, Agentes Fiscales de las Unidades Penales N° 03, 06 y 07 de la ciudad de Luque, Sede Fiscal del Departamento Central, y Abg. Jorge Noguera, Agente Fiscal de la Unidad N° 02 de la Fiscalía Barrial N° 07 de la Capital s/ enjuiciamiento”, declararon como testigos de los “aprietes” que promovió el exdirigente deportivo Ramón González Daher (RGD), los testigos Carlos Alberto Kiese Wesner así como los abogados Álvaro Arias y Armindo Vera Ferrer.

Los tres testigos mencionados de esta audiencia desarrollada en el JEM fueron propuestos por el fiscal enjuiciado Silvio Alegre.

Participaron de forma presencial de las audiencias testificales los miembros del JEM Rodrigo Blanco Amarilla, los senadores Hermelinda Alvarenga de Ortega y Ramón Retamozo, así como Alfredo Enrique Kronawetter. De forma telemática participó el ministro de la Corte Suprema Manuel Ramírez Candia.

Préstamo usurario de RGD subió a G. 16.000 millones

El exfutbolista Carlos Alberto Kiese Wesner (65), quien actualmente se dedica al periodismo y al comercio declaró que como comerciante en el 2008 aproximadamente, tuvo un percance en el Brasil donde se le robaron sus mercaderías que ya tenía vendida en nuestro país y las cuales debía reponer inmediatamente. Por ello necesitaba con suma urgencia de una suma fuerte de dinero.

Fue entonces que recurrió a Ramón González Daher pero tuvo que devolver el dinero prestado con un interés muy alto. Indicó que en el 2015 le denunció el exdirigente deportivo por estafa, dijo que sufrió bastante hasta el 2020. “Todos sabemos el poder que tenía este señor en este país, el daño que le hizo al país. Esa denuncia fue presentada en Luque a pesar de que nuestro trato fue en Asunción, y a pesar de muchos intentos nunca conseguimos el traslado del expediente porque todo era rechazado en la justicia con velocidad increíble”.

Kiese dijo que fue imputado por la fiscala entonces de Luque, Natalia Fuster, luego fueron cambiando de fiscales. Posteriormente asumió el fiscal Igor Cáceres, quien luego apareció en los audios filtrados del JEM, pero ni eso le calmó “por eso le recusé. Posteriormente le cambiaron”.

El exfutbolista también relató: “Fui también acusado para un juicio oral que fue elevado, que me sorprendió. Daba risa la presentación en sí, luego apareció el fiscal Sergio Alegre, tuve susto porque temía que sea igual a los anteriores. Fue un juicio que me sorprendió gratamente porque de la desconfianza pasó a una confianza plena”.

Del fiscal Silvio Alegre interviene para el juicio oral y público, no tenía referencias del fiscal, solo le vi en el juicio hasta ahora que me llegó la citación para declarar en el JEM. “Este fiscal solicitó mi absolución y el tribunal de sentencia decidió lo mismo”, declaró.

También indicó que el fiscal Alegre nunca le llamó para alguna diligencia investigativa de la denuncia de González Daher.

Kiese también dijo que González Daher a pesar de ser procesado por usura y otros delitos, igual seguía amenazándole, presionando, aunque reconoció que no tenía pruebas.

El exfutbolista también especificó que la fiscala Natalia Fúster (también enjuiciada por el JEM), fue quien le imputó en dos meses posteriores a la denuncia por estafa de González Daher. “Me sorprendió que me haya imputado enseguida, en el 2015. Mis líos financieros (con su casa de repuestos), comienzan el 29 de mayo y me entero de lo que pasaba en mi negocio. En dos a tres meses ya fui imputado, el 25 de julio de 2015 más o menos comienza todo. Luego de Natalia Fuster apareció otra fiscala, creo que era Cinthia Espínola, luego le recusamos a Igor Cáceres”, recordó.

Ratifican que fiscal Alegre pidió absolución de Kiese

En la audiencia denominada de “aprietes” de Ramón González Daher también declaró el abogado Álvaro Arias (52 años).

Dijo que fue dirigente del Club Olimpia, y que a Carlos Kiese, además de defenderlo en la causa de denuncia por estafa ya le conocía como futbolista, por haber ejercido el cargo de director técnico del Olimpia entre el 2005 y 2008. “En aquellos tiempos, González Daher era dirigente del Sportivo Luqueño, y como comerciante, Carlos le pidió prestado dinero y la deuda llegó a los 16.000 millones de guaraníes. Sin embargo, González Daher se quedaba con los cheques”, explicó.

A{adió; “Ramón presenta la denuncia por estafa de dos carillas en la unidad de Natalia Fúster, bajo patrocinio de la abogada Emma González Ramos, y la fiscala le imputa directamente luego de recibir dos informes”.

Luego Fuster vino a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y la fiscala Cinthia Espínola asumió en su unidad de Luque, participó de la audiencia en la que se elevó el caso a juicio oral, y luego asume el fiscal Igor Cáceres, fue recusado y le interina el fiscal Sergio Alegre, que con criterio de objetividad retira la acusación y el tribunal de sentencia le absuelve a Carlos”, dijo el abogado.

A pesar de no ser querellante, Ramón González Daher apeló ante la Cámara, pero el Tribunal de Alzada confirmó la absolución. Recurrió nuevamente González Daher, en casación pero la Corte rechazó el planteamiento.

Arias también ratificó que el fiscal Alegre nunca le citó a Kiese ni a él, para llegar a un acuerdo que le pueda favorecer a González Daher.

Arias asimismo especificó que la fiscala Cinthia Espínola participó de audiencia preliminar, pero que fue la fiscala Fúster la que acusó por estafa y que fue la jueza de Luque Cecilia Ocampos Benedetti, la que elevó la causa a juicio oral.

Asimismo se indicó que la Fiscalía no apeló la absolución de Kiese. Para más, González Daher en su apelación dijo que Kiese le entregó un cheque de G. 10.000 millones y que retiró a cambio el efectivo.

Testigo dijo que entró en vorágine de usura de RGD

Por su parte, el testigo y víctima de Ramón González Daher, Armindo Vera Ferrer (53), quien es abogado y empresario declaró en la audiencia que su calvario se inicio en el 2015 cuando un exsocio comercial le vendió sus acciones, en grandes pagarés semestrales que fueron a parar a manos del exdirigente deportivo.

Dijo que realizó un pago de US$ 20.000, otra parte le financió González Daher con un 7% mensual en dólares. “Entré en la vorágine de su usura, casi destruye nuestra empresa. En noviembre de 2019 le denuncié a González Daher ante el fiscal Osmar Legal. Un total de G. 57.000 millones tenía en cheques de mi empresa. No devolvía los cheques pagados, los tenía en su poder para presentar las denuncias penales. En enero de 2020 presenta una denuncia sobre cheques ya pagados, y me entero por la prensa que fui denunciado”.

Luego se inicia la investigación, y el fiscal Sergio Alegre en la causa N° 467/2020 caratulada “Armindo Vera s/ estafa”, sobre cheques bancarios de pagos diferidos de los que yo era endosante. “Le planteo al fiscal la desestimación de la denuncia al que se allana y el juzgado confirma esa desestimación. No fui imputado, no fui llamado a audiencia indagatoria en cuanto a mi causa”.

Vera también recordó que fue testigo en la causa penal que enfrentó González Daher. “Colaboré para que termine el calvario de muchas personas. Se promovieron 507 denuncias penales que fueron patrocinadas por, no se si llamarle abogada, Emma González Ramos, denuncias que están calcadas, con acusación y con pedido de juicio oral en muchos casos. Es una verdadera vergüenza”, indicó.

Al igual que Kiese, Vera también aseguró que recibió amenazas de muerte, pero dijo que tomó fuerzas para no tenerle miedo a una persona que hizo mucho daño a la justicia de nuestro país. “El Jurado no puede permitir este tipo de injusticias, la Dra. Claudia Criscioni (del tribunal de sentencia que condenó a RGD) pidió perdón y celebro eso”, refirió.

El abogado Vera asimismo dijo que no fue llamado por el fiscal Sergio Alegre para alguna diligencia investigativa tras la denuncia de RGD.

La fiscala acusadora del Jurado es la Abog. Carmela Ramírez.

Testificales en el caso de la jueza García de Zúñiga

En la causa N° 34/2022 caratulada: “Víctor Alcides Bogado González c/ Abg. María Fernanda García de Zúñiga, Jueza Penal de Liquidación y Sentencia N° 30, Circunscripción Judicial de la Capital s/ enjuiciamiento”, la magistrada procesada en el JEM, propuso a sus testigos.

Declararon en la audiencia la jueza penal de sentencia la jueza María Luz Martínez Vázquez, y los funcionarios de García de Zúñiga, actuaria Emiliana Rojas Soto y el funcionario Óscar Javier Paredes.

El supuesto mal desempeño de García de Zúñiga se habría constatado en el expediente judicial caratulado “Víctor Alcides Bogado González s/ denigración a la memoria de un muerto”, promovido por la diputada liberal Celeste Amarilla.

García de Zúñiga es nuera del exsenador liberal Miguel Abdón Saguier, y en reiteradas ocasiones fue salvada por el exmiembro del JEM, el senador liberal Fernando Silva Facetti, quien renunció este año como integrante del Jurado.

Jueza confirmó que no objetaron competencia de su colega

La jueza penal de sentencia María Luz Martínez Vázquez (57 ), en la audiencia testifical desarrollado en el Jurado como parte del enjuiciamiento a la García jueza María Fernanda de Zúñiga, estuvo acompañado de su abogado defensor Pedro Patricio Saguier Abente.

La jueza Martínez Vázquez había sido sorteada para llevar adelante la querella promovida por la diputada liberal Celeste Amarilla, contra el exsenador Víctor Bogado por el hecho punible de “denigración a la memoria de un muerto”, por las alusiones que había manifestado el exparlamentario contra su fallecido esposo Franklin Boccia, en ocasión de declarar en la causa denominada “niñera de oro”.

Martínez Vázquez indicó que el 27 de febrero de 2021 le internaron de urgencia por un problema de salud, en víspera del inicio del juicio de acción privada, por lo que debió asumir la miembro suplente García de Zúñiga como titular del tribunal unipersonal.

La jueza Martínez Vázquez ratificó en la audiencia ante la consulta del abogado defensor Pedro Patricio Saguier Abente, que la competencia del tribunal de sentencia no fue objetada por el ahora denunciante ante el Jurado, Víctor Bogado, ante su apartamiento por el problema de salud.

También declararon en la audiencia la abogada Emiliana Rojas Soto (50), quien se desempeña como actuaria judicial y el funcionario abogado Oscar Javier Paredes López (38), ambos del juzgado de García de Zúñiga.

Ambos funcionarios indicaron que la parte acusadora en el Jurado, no objetó la competencia del tribunal unipersonal de sentencia ante la integración de García de Zúñiga, como miembro titular. No presentaron alguna recusación o alguna otra objeción, declararon los dos funcionarios.

Por la parte acusadora participó de la audiencia el Abog. patrocinante Ernesto Yampey Cristaldo.