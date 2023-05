Un movimiento de escribanos propone a Corte negocio inmobiliario para pagar deuda y otro busca acuerdo

El próximo viernes 19 de mayo se llevará adelante las elección para renovación del Consejo Directivo, y en la que se reemplazará al actual titular del Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP), Jorge Miller Donna, quien se postula como miembro suplente del Consejo.

Lea más: Juzgado condena al Colegio de Escribanos a pagarle a la Corte más de G. 40.000 millones

Propone negocio habitacional para saldar parte de la deuda del CEP

El escribano Gustavo Benítez Soler (69 años), es el candidato a la presidencia del Colegio de Escribanos del Paraguay por el Movimiento VOS, por la Lista 4. Le acompañan los escribanos, como vicepresidente primero Nicodemus Ortigoza y para la vicepresidencia segunda María Lourdes Torrás.

Sobre la condena de primera instancia que le obliga al Colegio del Escribanos a pagar G. 40.455.626.413 a la Corte, tras perder la demanda de rendición de cuentas, el candidato Benítez Soler, en primer lugar dijo que se reconoce la deuda exigida, y a partir de allí van a realizar las tratativas para intentar reducir el monto fijado.

El segundo punto indicó que ya propusieron a la máxima judicial un proyecto de desarrollo inmobiliario en la quinta, ubicada en Fernando de la Mora, a los efectos de generar dinero para generar recursos para el pago de a deuda, para que las propiedades que tiene el gremio no sean rematadas.

Lea más: Cámara confirma millonaria regulación para perito contra Colegio de Escribanos

Benítez Soler explicó que inclusive que el proyecto prevé, que un vez que estén disponibles los departamentos, se les daría prioridad a los funcionarios de la Corte y a los notarios para que puedan tener una vivienda propia.

Es decir, se tiene na doble finalidad, pagar la deuda y a la vez cumplir con una función social que es la de acceder a una vivienda propia, moderna, nueva.

Benítez Soler reconoció que el proyecto habitacional podría generar un lucro de unos US$ 4 millones, y la deuda es de unos US$ 6 millones. Para cubrir el monto restante de US 2 millones, igualmente se está planificando otras manera de pago, indicó.

Apelación de la demanda

El juicio de rendición de cuentas que le fue favorable a la Corte en primera instancia, fue apelada por el Colegio de Escribanos, y actualmente el expediente se encuentra en la Cámara.

La condena al Colegio de Escribanos es porque desde 1999 a 2021, no le transfirió a la Corte lo que percibió este gremio en concepto de la venta de materiales de uso notarial. Según una acordada la Corte debió recibir el 70% de lo obtenido por esta venta.

Las propuestas de este gremio

El Movimiento Vos tiene como propuestas para los escribanos los siguientes puntos:

Organizar en forma permanente capacitaciones, utilizando diversas plataformas virtuales; impulsar proyectos de leyes para la inclusión de nuevas incumbencias notariales;

asistir, asesorar, mediar y acompañar a los asociados en casos de conflictos y problemas derivados del ejercicio de la función;

exigir mayor inversión de recursos al Estado para modernizar las instituciones como la Dirección General de Registros Públicos y especialmente el Servicio Nacional de Catastro;

También propone propiciar y apoyar la creación de una plataforma digital segura y confiable exclusiva para notarios, interconectada a las diferentes instituciones públicas con las que se trabajan.

Fomentar e instar a los asociados a actualizarse constantemente en el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas para lograr un notariado más ágil y preparado en concordancia con los nuevos tiempos.

Prestar a los Asociados información y asesoramiento práctico y jurídico en las diversas áreas relacionadas a la actividad profesional y gremial a través de asesores voluntarios;

Combatir las malas prácticas notariales que generan competencia desleal, desconfianza y desprestigio, a través del diálogo con los colegas.

Lea más: Colegio de Escribanos denuncia ante Fiscalía a anteriores directivos por malversación de fondos

Candidato se reunirá con ministros para hablar de deuda

El escribano Juan José Benítez Rickman, es el candidato a presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay por el Movimiento Despertar Notarial, por la Lista 2. Le acompañan las escribanas Juana Roche Azcona, como vicepresidente primero y como vicepresidente segundo, Cynthia Peña Ros.

Benítez Rickman de igual manera, dijo que es preocupación de todos los escribanos la demanda de rendición de cuentas que perdió el gremio y en la que se condenó a pagar un poco más de G. 40.000 millones.

El candidato recordó que todas las propiedades que tiene el Colegio de Escribanos están embargadas en este juicio.

Benítez Rockman dijo que solicitó y le fue concedida una entrevista con ministros de la Corte Suprema de Justicia con quienes dialogará para intentar llegar a un acuerdo sobre esta condena en el ámbito civil.

El escribano indicó que se reunirá con ministros de la Corte el martes 16 de mayo a las 11:45.

Propuestas de su movimiento

El Movimiento Despertar Notarial propone a sus asociados:

Más beneficios notariales; más oficinas regionales del Servicio Nacional de Catastro;

nuevas incumbencias notariales; Capacitación constante por medio de una academia notarial.

De igual manera, también son propuestas la creación de plataforma virtual con acceso a legislación notarial actualizada;

sesiones abiertas del Consejo Directivo;

la defensa de los intereses gremiales ante las instituciones públicas.

El cierre de campaña será el martes 16, a las 19.00 en el Restaurant Shangri-La.