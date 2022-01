Colegio de Escribanos denuncia ante Fiscalía a anteriores directivos por malversación de fondos

El presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay Jorge Augusto Miller Donna en compañía del abogado y representante legal del gremio Abog. Juan Claudio Gaona, refieren en la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, que las anteriores comisiones directivas de la entidad,no solamente omitieron transferir el dinero correspondiente a la Corte Suprema de Justicia sino que además utilizaron indebidamente la parte correspondiente al Colegio. Indican que aparentemente se apropiaron de esas sumas y, en la actualidad, ese dinero no existe, no se encuentra en las oficinas del Colegio, ni depositadas y/o invertidas en las cuentas bancarias o financieras del mismo. “Simplemente, no están, desaparecieron, y fueron objeto de supuesta apropiación por las personas que debían cuidar y administrar el patrimonio de la institución y los recursos cuya gestión le había sido delegada”, refiere el escrito.

Embargo preventivo

Los denunciantes asimismo refieren que una vez individualizadas e identificadas las personas responsables de los hechos denunciados, se trabe embargo preventivo de sus bienes por el importe reclamado en el juicio de rendición de cuentas que le entabló la Corte Suprema al Colegio de Escribanos, por la suma de G. 49.901.686.269 (a los que deben sumarse los gastos de justicia), que a criterio de la máxima instancia judicial es el monto del dinero que no le transfirió el gremio por la venta de materiales de uso notarial desde 1999 hasta el 2021.

También se solicita a la fiscala general del Estado la designación de un agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), para la investigación de la denuncia penal.

La obligación de transferir

El 5 de mayo de 1999, la Corte Suprema de Justicia emitió la Acordada N° 117, en su parte resolutiva dispuso:

Art. 3. “El producido de la venta de los materiales de uso notarial, luego de deducido el costo de impresión, será distribuido como sigue: 70% (setenta por ciento) para la financiación de los distintos programas previstos en el presupuesto aprobado del Poder Judicial, y 30% (treinta por ciento) para el Colegio de Escribanos del Paraguay, por el servicio”.

Los materiales de uso notarial gestionados y vendidos por el Colegio de Escribanos del Paraguay por delegación de la Corte Suprema de Justicia eran: hojas de protocolo, hojas de actuación notarial con rayas, hojas de actuación notarial sin rayas, hojas de seguridad notarial, hojas de certificación de firmas, hojas de legalización, libros de registro de firmas, libros de índice anual, entre otros.

Hechos

En fecha 12 de mayo de 2021, la Comisión Directiva actual que encabeza Jorge Miller Donna, asumió la presidencia del Colegio de Escribanos del Paraguay. Ese mismo día, llegó a la Institución una Cédula de Notificación Judicial que comunicaba el inicio de la demanda que por rendición de cuentas instauró la Corte Suprema de Justicia contra el Colegio de Escribanos del Paraguay, por la delegación de la gestión y venta de materiales de uso notarial, desde mayo de 1999 hasta febrero de 2021. La deuda reclamada por la Corte, asciende a G. 49.901.686.269.

En fecha 16 de noviembre de 2021, el perito Lic. Librado Sánchez presentó su Informe Pericial Contable, donde expuso los resultados de su trabajo y estableció que las sumas que el Colegio de Escribanos del Paraguay adeuda a la Corte Suprema de Justicia, por la venta y gestión de materiales de uso notarial en el periodo 1999 a febrero de 2021, no fueron previsionadas.

Asimismo, durante el curso de los trabajos de la pericia privada, el Lic. Librado Sánchez, junto con su equipo de trabajo, empezó a notar una serie de irregularidades en los documentos sometidos a su estudio y análisis, puesto que encontró importantes egresos y gastos superfluos autorizados y realizados por las sucesivas directivas del Colegio de Escribanos del Paraguay.

Reitera, ninguna de las Comisiones Directivas previsionó las sumas de dinero que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia y dichas sumas debidas han sido utilizadas. Esto motivó a que el citado profesional sea contratado para llevar a cabo otra pericia contable para el Colegio de Escribanos del Paraguay, esta vez, enfocada en la trazabilidad del dinero que ingresó a la Institución, el motivo de los egresos, en qué se gastó, si se previsionaron las sumas correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y otros datos de relevancia.

Los anteriores responsables de las Comisiones Directivas

-PERIODO 2009/2010: Presidente: Esc. Gladys Delia Lichi Battilana, Tesorero: Esc. Sonia Patricia González Villalba y Tesorero Adjunto: Esc. Amanda Luisa Grutter de López. En este tiempo el gremio percibió G. 3.582.091.272 por la venta de materiales de uso notarial. De este monto le correspondía a la Corte G. 2.507.463.891, que representaban al 70%, y el 30% restante era para el gremio G. 1.074.627.381

-PERIODO 2011/2012: Presidente: Esc. Roberto W. Escobar González. Tesorero: Esc. Sonia Patricia González Villalba y Tesorero Adjunto: Esc. Stella Mary Vergara Amarilla. Se llegó a recaudar G. 4.495.504.839, siempre por la venta de materiales de uso notarial. A la Corte se le debió transferir G. 3.146.853.987 (70%) y el gremio se debió quedar con G. 1.348.651.452 (30%)

-PERIODO 2013/2014: Presidente: Esc. Roberto W. Escobar González. Tesorera: Esc. Sonia Patricia González Villalba. Tesorera Adjunta: Esc. Ana María Gaona Riveros. Se llegó a percibir por la venta de materiales de uso notarial G. 6.155.209.618. A la Corte se le debió remitir G. 4.308.646.732 (70%) y al gremio le correspondía G. 1.846.562.885 (30%).

-PERIODO 2015/2016: Presidente: Esc. Ana Manuela González Ramos. Tesorera: Esc. Stella Mary Vergara Amarilla. Tesorera Adjunta: Esc. Ana María Gaona Riveros. Tiempo en el cual se recaudó por la venta de materiales de uso notarial G. 5.872.376.431. Entonces a la Corte se le debió remitir G. 4.110.663.502 (70%) y al gremio le correspondía G. 1.761.712.929.

-PERIODO 2017/2018: Presidente: Esc. Ana Manuela González Ramos. Tesorera: Esc. Stella Mary Vergara Amarilla. Tesorera Adjunta: Esc. Ana María Gaona Riveros. González Ramos hizo el rekutu en la presidencia del Colegio de Escribanos. En esos años de su gestión, se recaudaron unos G. 5.510.127.382 , de los cuales G. 3.857.089.167 debía ser destinado a la Corte, y la diferencia de G. 1.653.038.215 era para el gremio.

-PERIODO 2019/2020: Presidente: Esc. Roberto W. Escobar González. Tesorero: Esc. Ángel Francisco Alfonso Pérez. Tesorero Adjunto: Esc. Edison Arnaldo Cáceres Ortigoza. Se percibió por la venta de materiales de uso notarial G. 5.702.143.938, y de este monto, le correspondía a la Corte G. 3.991.500.757, y G. 1.710.643.181, a los escribanos.

De la suma total percibida por la venta de materiales de uso notarial, según la auditoría, se recaudaron unos G. 31.317.453.480, de los cuales G. 21.922.217.436, debían ser transferidos a la Corte, lo que a su vez al cambio actual representan unos US$ 3.223.855.

Sin embargo, la Corte en su demanda de rendición de cuentas, reclama al Colegio de Escribanos una suma cercana a los US$ 8 millones, pero hay que tener en consideración que el periodo demandado es desde 1999 a 2020 (22 años).

La auditoría encarada por el Colegio de Escribanos es desde el 2009 al 2020 (12 años).

Despilfarro de dinero

Como resultado de ese trabajo pericial, resalta que las autoridades anteriores, autorizaban y realizaban erogaciones exorbitantes y notablemente innecesarias o superfluas, en: asesores, mantenimiento de inmuebles, viajes, comida (en cantidades exageradas), efectuaban gastos que no cuentan con las correspondientes órdenes de pago, por mencionar algunos. Estos gastos se realizaron tanto con dinero de la Corte Suprema de Justicia como del Colegio de Escribanos del Paraguay, indica la denuncia ante la Fiscalía.

Entre el 2010 y 2020, se han gastado recursos del Colegio de Escribanos y de los fondos no remitidos a la Corte Suprema, por un monto total de G. 16.229.888.764.

De este monto total se realizaron pagos al personal permanente del Colegio de Escribanos, desde el 2010 al 2020, se pagaron G. 7.682.469.960, por asesores se desembolsaron G. 7.645.936.648 y por empleados contratados G. 901.482.960.