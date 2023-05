Argentina exige hasta ahora el pago de unos US$ 5 millones por peaje fluvial

Las facturas emitidas por el Ministerio de Transporte de Argentina en concepto del peaje de US$ 1,47 (un dólar con cuarenta y siete centavos) por tonelada de registro neto a las embarcaciones que surcan el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia, de la hidrovía Paraguay-Paraná, a partir del 1 de enero de este año se estima hasta ahora en unos US$ 5 millones. Pero hasta el momento, solo una empresa pagó y lo hizo bajo protesta, en un monto estimado en US$ 800.000, según la información que manejan en el sector naviero de nuestro país.

Dicha información surgió en el marco de la 58° reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, realizada desde el 17 hasta el 19 de este mes en Uruguay, según confirmó el directivo del Centro de Armadores Fluviales y Marítimo, Cafym, Juan Carlos Muñoz.

Lea más: Informe argentino no logra justificar peaje fluvial, advierten en Cancillería

El mismo destacó que en dicha oportunidad, las delegaciones de Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay manifestaron su rechazo al señalado peaje fluvial impuesto por Argentina.

A su vez, el presidente de Cafym, Raúl Valdez, ratificó que el cobro por parte de Argentina es totalmente ilegal, arbitrario y un atropello al acuerdo de la hidrovía, que fue firmado el 26 de junio de 1992, en el Valle de Las Leñas, Malargue, provincia de Mendoza, por parte de representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Por otra parte, el viceministro de Relaciones Económicas de la Cancillería, Econ. Enrique Franco, anunció que hacia el final de esta semana se tiene prevista la reunión con la Comisión Nacional de la Hidrovía para seguir revisando la documentación entregada por la Argentina con las argumentaciones esgrimidas para el cobro. Dicho documento fue la respuesta del vecino país al reclamo realizado personalmente por el presidente Mario Abdo a su par argentino, Alberto Fernández, en Buenos Aires, el 10 de marzo de este año.