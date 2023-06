Denuncian arbitrariedades en el Consejo de la Magistratura; Paciello las rechaza

En un correo electrónico que no lleva las firmas de los responsables de la nota, solamente se presume que habría sido enviada por referentes del sindicato que se encuentra en formación en el Consejo de la Magistratura (CM). Por ser hechos graves los denunciados, y sobre todo porque se confirmó que se recibió este jueves 1 de junio la nota en la institución, buscamos la versión del actual presidente del CM Abog. Oscar Paciello Samaniego, quien refutó los hechos cuestionados y que se hizo de forma anónima por temores a represalias, según argumentaron en la misma nota.

Las denuncias de presuntas arbitrariedades

Privilegiados no marcan su entrada y salida laboral. Los denunciantes refieren que resulta alarmante que los asistentes de los miembros del Consejo de la Magistratura y Escuela Judicial no tengan la necesidad de marcar su entrada y salida. Esta falta de control sobre su horario laboral crea un ambiente propicio para la discrecionalidad y puede generar situaciones de favoritismo o abuso de poder. La ausencia de un registro de asistencia socava la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución, empieza diciendo la nota.

Nombramientos digitados. Otra injusticia que revelaron en la nota es que supuestamente el Consejo de la Magistratura realiza nombramientos preferenciales de los asistentes de los miembros. Alegan que muchos de los mismos obtienen sus nombramientos pocos meses después de ingresar a la institución, dejando de lado la trayectoria y la carrera de otros funcionarios que llevan años esperando una oportunidad de ascenso. Esta falta de respeto por la antigüedad y el mérito genera un clima de desmotivación y desigualdad entre los funcionarios, sostienen.

Desigualdad para el acceso al seguro médico. Según la nota electrónica este hecho es una demostración clara de desigualdad en el Consejo y Escuela Judicial. Mientras algunos contratados pueden contar con esta protección fundamental para su bienestar y el de sus familias, otros funcionarios, que desempeñan un papel vital dentro del Consejo y Escuela Judicial, no disponen ni siquiera de un beneficio similar. Esta situación es injusta y contradice los principios de igualdad y equidad en el ámbito laboral.

La inequidad salarial también es resaltada como una realidad que se observa en el Consejo de la Magistratura y Escuela Judicial. Muchos funcionarios sin funciones claras y que solo ocupan un espacio en la institución disfrutan de remuneraciones mucho más altas que la mayoría de los funcionarios con una larga trayectoria y experiencia. Incluso, existen casos en los que se otorgan salarios astronómicos basados únicamente en la amabilidad personal, sin tomar en cuenta el desempeño o la contribución real al trabajo.

Falseamiento de méritos y formación académica: la nota de denuncia y protesta, además de las injusticias previamente mencionadas, también asegura la existencia de funcionarios dentro del Consejo de la Magistratura y Escuela Judicial que afirman poseer títulos universitarios sin que esto sea cierto. Es aún más preocupante que estas personas ocupen altos cargos dentro de la institución, lo que genera una falta de credibilidad y cuestiona la integridad de los procesos de selección y promoción, refieren.

Nepotismo: la misma denuncia hace referencia a la presencia de individuos sin los debidos méritos académicos y profesionales en posiciones de liderazgo y toma de decisiones dentro del Consejo y la Escuela Judicial. Agrega que esta situación socava la confianza en la institución y genera una clara desigualdad de oportunidades para aquellos funcionarios que han dedicado tiempo y esfuerzo para obtener una formación académica legítima.

Falta de disciplina y sanciones efectivas: los denunciantes concluyen que los graves hechos mencionados contribuyen a la perpetuación de las injusticias en el Consejo de la Magistratura. Algunos funcionarios llegan y salen a la hora que desean, sabiendo que las sanciones establecidas en el reglamento son mínimas o casi inexistentes. Además, la influencia y el respaldo de los superiores jerárquicos, en lugar de imponer justicia, se convierten en un factor que acentúa aún más las desigualdades y la impunidad.

Paciello rechazó las denuncias

El presidente del CM Oscar Paciello Samaniego consultado sobre las denuncias manifestó que aún no leyó a profundidad la nota electrónica que recibió la institución, pero por lo que le comentaron sobre el contenido de la misma e indicó que las rechazaba.

Sobre el acceso discriminatorio al seguro médico de la institución, Paciello dijo que es la ley la que determina quienes son los beneficiados de esta cobertura, y en ese sentido, es la norma misma que determina que no hay restricciones.

Acerca del nombramiento preferencial de los asistentes de los consejeros como funcionarios permanentes, el titular del Consejo dijo que no se verificó esta irregularidad. Agregó que bajo su administración se han nombrado a funcionarios contratados que tenían antigüedades de 8, 9 y 11 años en el Consejo.

Agregó que dio prioridad en nombrar a los funcionarios, antes que contratar personal, pero lo que haya ocurrido antes de su gestión, es responsabilidad de otros titulares del CM, manifestó.

Consultado sobre los funcionarios que estarían en cargos de relevancia, a pesar de no contar con título habilitante para el cargo, Paciello indicó que hay un caso en particular que sería de un puesto de mando técnico, que es un funcionario que tiene más de 20 años de antigüedad, pero esto no ocurrió bajo su administración, aseguró.

Sobre los asistentes de los consejeros que no registran sus horarios de entrada y salida, dijo que en su caso particular su asistente sí realiza la marcación. En otros casos, los asistentes pueden no registrar, pero es por expreso pedido de los consejeros quienes solicitan esta liberalidad para el mejor desempeño de sus funciones. Indicó que algunos consejeros tienen más de un asistente.

Sobre el proceso de conformación de un sindicato del CM, dijo que esto corresponde a una autogestión cuyo derecho a los funcionarios les ampara la Constitución Nacional. Recordó que en el 2021 hubo una serie de reuniones y luego quedó en la nada sobe la integración de un gremio.

Paciello reflexionó que la nota de denuncias de presuntas irregularidades en el Consejo de la Magistratura, responde a intereses internos o externos, o de alguna persona que tiene un interés particular porque está disconforme con alguna cuestión, manifestó sin dar más detalles.

Acerca de las represalias que podrían tomar consejeros y directores del CM contra los denunciantes, y a la cual se hace alusión en la nota para no firmarla, Paciello dijo que los consejeros están atareados a cuestiones de orden institucional, no están metidos a los casos de funcionarios. “No nos metemos en cuestiones personales, dentro de las limitaciones presupuestarias tratamos de dar lo mejor que se puede, pero los ocho miembros están en otra cosa, no para eso”, concluyó.

Los miembros del CM

Además del titular del Consejo de la Magistratura, Paciello Samaniego, quien había sido reelecto para el periodo 2022-2023, también integran este órgano los miembros diputado Roberto Eudez González, senador Pedro Santa Cruz, ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón, Gustavo Miranda y los abogados Alfredo Enrique Kronawetter, César Ruffinelli y Jorge Bogarín Alfonso.