Contradicción entre el titular del CM y consejero, en contrato de consultora de dueño de pariente de Seifart

Como forma de desligarse de las serias objeciones, que podrían derivar incluso en hechos punibles, el titular del Consejo de la Magistratura Óscar Paciello Samaniego justificó en la sesión ordinaria de este lunes que la contratación de la empresa consultora de Germán Martínez Vierci (Gemavi), lo realizó de forma personal, y que el costo de la contratación de G. 30 millones, lo pagará de su propio pecunio. Se publicaron objeciones a la contratación de la consultora para medir la “percepción ciudadana” a la labor del Consejo de la Magistratura, durante las audiencias públicas de los postulantes del concurso de terna para ministro de Corte.

El cuestionamiento es porque Germán Martínez Vierci es cuñado de la miembro del Consejo de la Magistratura, y representante del Poder Ejecutivo Mónica Seifart de Martínez, y esta contratación viola la Ley Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y la Ley N° 6622/2010 “Que establece medidas de racionalización del gasto público”. Ambas normativas son claras taxativas al prohibir que se contrate a empresas que tienen como parientes a funcionarios del Estado.

Lo que dijo Paciello en la sesión

El titular en la sesión del Consejo de la Magistratura, Oscar Paciello Samaniego, para evadir una presunta responsabilidad en el mal manejo del dinero público, justificó ante sus pares diciendo primero que fue “una tergiversación de la prensa”, pero luego dijo que él se expreso mal: “Quiero informar a los miembros del Consejo, de una circunstancia que se ha tergiversado en sus alcances que guarda relación con la contratación particular realizada por la presidencia, en el marco del concurso a ministro de la Corte Suprema. Quiero retrotraerme en los tiempos y señalar cuando hemos iniciado el proceso en conversaciones con varios miembros del Consejo, hemos apreciado algunas necesidades en materia de comunicación de la institución, principalmente, para potenciar y mejorar la gestión de nuestra Dirección de Comunicación, en ese sentido, hemos contactado con una empresa dedicada a la consultoría en comunicación, que es dirigida por el abogado Germán Martínez Vierci”.

Agregó: “Esta conversación se dio ya a finales del mes de setiembre, hemos tenido una serie de esbozos de lo que sería el trabajo y consensuamos ello, en base a lo que establecen la Ley 6.622 y Ley 6809, que prohíben, salvo urgencias muy específicas, generar nuevos contratos en la administración pública. Hemos resuelto en forma personal, dada la importancia, que la comunicación hoy requiere dentro del ámbito de todo lo que hoy nos desenvolvemos y principalmente, dentro de lo que significa este concurso para el Consejo de la Magistratura, hemos resuelto realizar esa contratación, porque es interés de la presidencia mejorar nuestra línea comunicacional en todos los órdenes. En ese sentido, en forma particular, he contratado sin cargo alguno para el CM de la firma consultora comunicacional”.

Seguidamente dijo para excusarse: “Por mi falta de costumbre, debo reconocer, en el léxico administrativo, en ocasión de una entrevista he mencionado que la contratación se ha realizado de manera directa, cuando lo que yo quise expresar en todo momento es que esta contratación la realizaba en forma personal, dado el interés de la presidencia del Consejo de la Magistratura en mejorar a lo que hace la marcha institucional. He señalado en aquella ocasión, que la realizaba de forma directa y que la pagaría yo, pero lo que se quiso significar es que se realizó de forma particular y que la pagaría yo en caso de ser necesario, como de hecho va a ser”.

“Quiero también indicarles que como consecuencia de esta decisión que he comentado en forma personal a los miembros, nunca ha sido objeto de tratamiento por el Consejo de la Magistratura ninguna contratación al respecto, porque no conlleva cargo alguno para el Consejo de la Magistratura, y tampoco dada la naturaleza del servicio que estábamos encomendado a esta empresa, iba a interferir en modo alguno la normal tramitación del Consejo ya sea en lo administrativo como en lo misional, que es aquí entre los 8 miembros del pleno estamos desarrollando cotidianamente con nuestra sesiones”, indicó Paciello.

También dijo: “A raíz de esta situación, hemos emitido una resolución en la que se insta a los funcionarios del Departamento de Comunicación, a colaborar con la empresa contratada facilitándole las líneas de comunicaciones y explicándole cómo estamos trabajando y aceptando las sugerencias que se vienen desarrollando ya en algunos materiales que están siendo levantados en nuestras redes sociales como consecuencia de las audiencias que el Consejo viene desarrollando en la sede del Poder Judicial..

“Quiero aclarar a los miembros del Consejo dada la confusión que se ha generado por mi falta de precisión en una entrevista telefónica y quiero reiterar que dicha contratación la he asumido de forma personal, sin cargo para el CM”, reiteró.

Pedirá que le audite Contraloría

“Y voy a la solicitar por nota a la Contraloría General, que venga a auditar todo el procedimiento de resoluciones, y desde el mes de setiembre a la fecha, voy a despejar toda duda al respecto. También voy a informar, dado que la prensa se ha hecho eco, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que el Consejo de la Magistratura como institución no ha celebrado ningún concurso, ninguna contratación respecto a esta tarea que ha caído exclusivamente en el interés de la presidencia de mejorar el servicio de comunicación de la institución”, dijo finalmente Paciello en la sesión de este lunes.

El consejero Jorge Bogarín Alfonso, dio otra versión

En una entrevista radial, el consejero Jorge Bogarín Alfonso, dijo a Radio Uno, el lunes 12 de octubre pasado, que el pago a la empresa de Gemavi ya estaba presupuestado y que el Consejo de la Magistratura fue la contratante, contrariamente a lo que había señalado Paciello.

Bogarín Alfonso señaló en la entrevista: “Tenemos nuestra prensa que nos prepara los flayers de forma oficial, pero la expertiz de nuestros funcionarios no está muy centrado en un caso de tanta relevancia como es el concurso de Corte. Lo que queremos es que realmente llegue la información a la ciudadanía, a los políticos, abogados, a toda la sociedad involucrada en este proceso por lo que necesitamos un buen asesoramiento, por eso como Consejo decidimos contratar los servicios por un mes de una empresa que sepa hacer llegar a la ciudadanía en general lo que nosotros queremos para el próximo ministro de Corte. En síntesis, debe ser una persona que refleje independencia por sobre todas las cosas.

Al ser consultado si el servicio de la consultora tenía un costo, Bogarín Alfonso dijo: “Tiene un costo que estaba previsto dentro del proceso (de conformación de terna), la parte Administrativa…, desde un principio sabíamos que esto iba a haber esta selección de ministro de Corte, ya teníamos previsto y dentro de esa previsibilidad contratamos a esta empresa que… Lo fundamental es que nos va a asesorar en el sentido que el mensaje de independencia llegue a cada uno de los rincones, porque hasta ahora está tranquila la situación, hasta ayer todos estaban con el tema de las municipales, de los resultados que van a estar mañana seguramente, y el miércoles ya se va a hablar de los 18 postulantes, de las denuncias, todo puede pasar en este proceso, por eso debemos tener una buena asesoría, en el sentido de que elegir una terna independiente, que llegue al Senado…”.

En la entrevista, Bogarín Alfonso reconoció que estuvieron hablando con Germán Martínez Vierci. “Es la empresa que nos va a proyectar desde lo más simple que son los flyers hasta todo lo que es el manejo. Es solo por un mes, y no genera mucha erogación”, reconoció.

González dijo que la publicación le producía “ruidito”

Tras escuchar las explicaciones de Paciello Samaniego, el miembro y senador Roberto Eudez González dijo: “Entiendo que después de escuchar la explicación de su parte, la responsabilidad institucional ha quedado a salvo, porque a mi también me llamó mucho la atención porque en los medios he leído, he escuchado, que el Consejo ha contratado de forma directa. Nosotros sabemos que aún siendo la contratación directa, sea a través de procedimiento de concurso de precios o licitación pública, todos deben pasar por el Consejo de la Magistratura”.

Agregó: “Felizmente, todas las sesiones son filmadas, basta con recurrir a esos archivos y se podrán ver que el Consejo no ha adjudicado en forma directa, porque aún siendo directa no es potestad de la presidencia nomas, sino que el pleno en sesión debe resolver una cuestión similar a esta. Por eso presidente, me quedo muy tranquilo, porque a mi también me hacía ‘ruidito’, porque si no se resolvió en sesión del Consejo y se contrató en forma directa, ¿quien contrató?; porque la presidencia sola no tiene potestad para contratar de forma directa, pero sí puede hacerlo de forma personal como todos los asesoramientos que requiere el presidente, o cualquier miembro de este Consejo, sí puede hacerlo. Y con la aclaración queda salvada que la contratación no ha comprometido las finanzas del Consejo de la Magistratura”, dijo finalmente el senador consejero.