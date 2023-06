Reciben contención psicológica en San Gervasio, Independencia

Lea más: El último adiós a directora de colegio asesinada por su alumno

Este martes se cumplen ocho días del horrendo crimen que registrado dentro de un aula en el emblemático colegio San Gervasio del municipio de Independencia, donde un alumno de 16 años de edad mató de varias puñaladas a la directora de la institución, licenciada Sofía Concepción Rodríguez de Cristaldo (44), mientras esta escribía en el pizarrón para desarrollar la clases. Además de los estudiantes que presenciaron ese trágico momento, toda la comunidad educativa quedó muy conmocionada y con miedo de volver a la institución.

“Seguimos muy shockeados aún, hay docentes y alumnos que todavía no pueden venir a la institución, los que estuvieron en ese día principalmente. Hay alumnos que ya necesitaban la contención psicológica urgente, están traumados y no pueden dormir, decidimos llamar a los alumnos que más necesitan, priorizarlos a ellos, algunos vinieron con sus padres y empezaron sus tratamientos; también llamamos a un doctor porque incluso necesitaban de medicamentos para poder conciliar el sueño”, explicó la docente Maren Isembrante.

La docente añadió que recibe mensajes de los estudiantes que no pueden dormir o necesitan ayuda.

“Estamos mal, aún no podemos llegar a la institución por el shock que vivimos ese día, por la noche recibo mensajes de alumnos, algunos no pueden ni dormir por las noches, otros necesitan alguna cosa y nos piden ayuda, pareciera que aún no nos despertamos de la pesadilla que vivimos”, comentó.

Desde esta semana el Comité de Crisis Interinstitucional conformado para asistir a las personas afectadas inició con los trabajos de contención y acompañamiento dirigido principalmente a los alumnos, docentes y padres de familia con la ayuda de profesionales psicólogos que se realizan dentro de la institución como también en la Unidad de Salud Familiar (USF) para las personas que no quieren ir hasta el colegio.

La asistencia no solamente es para la comunidad educativa del colegio San Gervasio, sino para toda la población que lo necesite. Con esto se busca que puedan superar lo acontecido y tratar de volver con “normalidad” al colegio.

Sin actividades educativas en el colegio

Las actividades educativas debían reiniciarse ayer lunes en el colegio San Gervasio, pero ante la difícil situación tanto de los alumnos como docentes que quedaron shockeados por lo acontecido, solamente se realizará la contención psicológica por toda esta semana con el fin de ayudarlos a que puedan reintegrarse a la institución. Dependiendo de cómo vayan evolucionando, se pretende normalizar las clases a partir del próximo martes.

El supervisor de área, Lic. Nelson González, explicó que la recuperación tanto de los alumnos como docentes tiene un proceso a largo plazo, principalmente para los chicos, por lo que se dedicará toda esta semana a la contención y asistencia de los mismos.

“Los alumnos solicitaron realizar esa contención psicológica desde nuestra Unidad de Salud Familiar local, entonces los psicólogos hoy están abocados a eso y ahí hay padres y docentes que también están siendo asistidos de forma normal por los psicólogos. Las actividades normales aún no se realizarán esta semana, recién la otra semana, a partir del martes, pero tampoco ingresarían ya a la sala, sino que se estaría trabajando otra vez con los docentes y seguirían también la ayuda de contención psicológica, actividades diferenciales y recreativas”, puntualizó.

Contención para docentes

Para mañana miércoles se prevé realizar una contención general dirigida a los docentes de la comunidad de Independencia con la participación de ocho profesionales psicólogos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Gobernación del Guairá, Municipalidad de Independencia, la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) y otras instituciones pertinentes, que integran el comité de crisis. Será en el colegio de la Compañía Santa Cecilia de la misma ciudad, prevista para las 09:00.