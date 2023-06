Hay crisis educativa por falta de salud mental, pero falta firma de Marito para aplicar ley

La doctora Mirtha Rodríguez, responsable de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) indicó que la Ley 7.018 de Salud Mental, promulgada en noviembre del 2022, no puede avanzar por la falta de un decreto reglamentario, que espera desde hace cuatro meses la firma del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Según indicó la especialista en psiquiatría, los equipos multidisciplinarios incluso ya fueron conformados por la cartera sanitaria, pero sin el aval del Poder Ejecutivo no pueden siquiera sacar una resolución interna.

“Nos falta que el presidente firme el decreto reglamentario, que espera su firma desde febrero de este año. Él tiene que firmar para que nosotros podamos ir implementando (la Ley de Salud Mental). Estamos formando ya todos los equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios; es decir, los equipos están conformados, pero todavía la Ley no está, no se puede aplicar realmente porque el presidente no firma la reglamentación”, explicó Rodríguez.

La directora de Salud Mental refirió que recién tras la firma del decreto reglamentario se podrán emitir las resoluciones internas para la aplicación de protocolos según cada caso.

Mientras, las instituciones educativas están en crisis por amenazas y hechos de violencia desatados por estudiantes, evidenciándose cada vez más la necesidad de trabajar en la salud mental de los niños y adolescentes.

Ayer se cumplió una semana del asesinato de la directora del Colegio Nacional San Gervasio en Independencia, Guairá. El crimen fue cometido por un alumnos de 16 años, delante de sus compañeros y en pleno desarrollo de clases. Recientemente, otro joven fue imputado por amenaza de muerte a estudiantes del Colegio Saturio Ríos de San Lorenzo.

Ley de Salud Mental también depende del Ministerio de Hacienda

Consultada sobre el presupuesto para la descentralización de la atención que se establece en la Ley de Salud Mental, la doctora Rodríguez manifestó que esta semana deben presentar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

“Estamos trabajando eso y mucho va a depender del Ministerio de Hacienda”, sostuvo.

Sobre los motivos que estarían dilatando la firma de Abdo Benítez, la doctora Rodríguez aseguró desconocer las razones.

“Hasta antes de que se conforme el equipo de transición, estaba para la firma. Tampoco devolvieron (el documento) diciendo que había errores de forma. Ese decreto reglamentario es lo que le habilita al Ministerio de Salud a emitir resoluciones para su implementación (de la ley)”, destacó.

ABC intentó conversar con Hernán Hutteman, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, pero no respondió llamadas ni mensajes.