Bananeros exigen reciprocidad y prioridad en pago de deudas a la Argentina

Actualmente los exportadores de bananas tienen tres problemas graves: el primero es que no están recibiendo el pago por los productos enviados; segundo, que la Argentina no está expidiendo más permisos de importación de banana y, tercero, la traba para pagar por el flete del traslado de la fruta de nuestro país.

Los exportadores pretenden reunirse con sus colegas de Bolivia y Brasil, quienes tienen el mismo problema y de manera conjunta tratar las trabas impuestas por la Argentina.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores, Aldo Fanego, comentó que el problema se viene arrastrando desde hace más de un año y que muchos productores y exportadores ya no soportan la situación. Indicó que el problema se debe a que la Argentina está pasando por una crisis del dólar, pero que no están haciendo ninguna clasificación de sus acreedores y no están priorizando a los que dependen al 100% de ese rubro.

Señaló que el Gobierno paraguayo está prácticamente ausente ante el problema y la situación de miles de familias ya es crítica.

El gobernador electo del departamento de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR), señaló que Paraguay paga al contado y sin muchas burocracias los productos que vienen de la Argentina y piden al gobierno paraguayo exigir a sus pares argentinos que haya reciprocidad en el pago por la banana. Indicó que la idea es articular con el gobierno con el fin de que intervenga en el caso para la búsqueda de una solución con sus pares argentinos.

Se estima que actualmente, existe una deuda de unos USD 3 millones y muchas empaquetadoras ya dejaron de operar. También la situación afecta a los carpinteros de Caaguazú que fabrican las cajas para el envasado de la bananas y que ahora tuvieron que reducir sus actividades.