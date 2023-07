Chicanas traban audiencia de medidas para esposa, hijo y nuera de RGD

El juez penal de garantías especializado en delitos económicos Humberto Otazú convocó a Delcia Karjallo, Fernando González Karjallo y Carolina González, esposa, hijo y nuera del condenado por usura Ramón González Daher, para realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares a partir de las 09:30.

El abogado Ricardo Estigarribia, defensor de Carolina González, explicó que la audiencia se tuvo que postergar debido a dos recursos de reposición y apelación en subsidio así como un incidente de nulidad de la imputación planteados por la defensa de los otros coprocesados.

“Nosotros, en representación de la señora Carolina González, nos hemos presentado a los efectos de realizar la audiencia pero al no encontrarse firme no se pudo realizar, dejando en claro que fueron las otras partes las que presentaron y no nosotros. Este es el motivo. aparte de un incidente de nulidad de imputación que también fue presentado por los otros coprocesados”, indicó Estigarribia.

Nuera de RGD pide especificar monto de embargo que le corresponde

Estigarribia precisó que no interpuso recurso alguno contra la convocatoria a la audiencia de imposición de medidas, únicamente recurrió las restricciones económicas establecidas por el juzgado al inicio del proceso.

“Nosotros no presentamos ningún incidente, ningún tipo de recurso contra la celebración de esta audiencia ni contra el acta de imputación en sí. Lo que sí hemos interpuesto es un recurso de apelación contra el embargo trabado y la inhibición general de vender y gravar. ¿Por qué? porque a mi defendida se le embarga por la totalidad de la causa y no específicamente por la porción que se le atribuye”, explicó el defensor.

“Entonces, no estamos en contra de la medida cautelar, pero que se nos especifique cuánto es el monto que a ella se le sindica. Nada más”, acotó el profesional.

La imputación presentada el pasado 30 de junio por los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas señala que el dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por Ramón González Daher, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019; y utilizados como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris.

Estos CDA fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo, y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan.

Actualmente, tanto el expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol Ramón González Daher como su hijo Fenando González Karjallo se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde cumplen sus condenas a 15 y 5 años de cárcel respectivamente, el primero por usura, lavado de dinero y denuncia falsa y el segundo, sólo por lavado de dinero.