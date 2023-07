Particular defensa a Rivas: “Probablemente la oratoria no sea un don que tenga el senador”

La diputada Rocío Abed (ANR-Cartista) defendió de una manera muy particular a su correligionario, el senador cartista Hernán Rivas. Dijo que en la República del Paraguay “hay gente que maneja mejor la retórica y la oratoria”, que él, y que probablemente la oratoria no es un don que tenga el senador, y que hay mas avezados. No obstante, añadió que no duda de su integridad moral.