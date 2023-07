Entre lujos, ostentación y deudas: el nivel de vida de Hernán Rivas, titular del JEM

Hernán Rivas, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y senador cartista, cuenta actualmente con más de cinco demandas activas por falta de pago de deudas, sin embargo, se lo ve usando relojes de más de USD 21.000, así como prendas y accesorios cuyos precios en el mercado son valuados en moneda extranjera.

Un reloj Rolex Submarine de USD 21.519 se distingue en la muñeca del senador Rivas, mientras 6 demandas de dinero duermen en la justicia, esperando por cobrar, como Tondegold S.A. que lo demanda por USD 15.700; otra demanda por USD 33.750 y otra del Banco Basa por G. 674.251.841, por mencionar algunas.

También se observa un calzado deportivo Carolina Herrera, Santorini canvas runners, cuyo valor es de USD 465, unos G. 3.450.000 y otro calzado deportivo de color blanco Gucci, que se comercializa a USD 780, más de G. 5.700.000.

Pero, a pesar de la “gran inversión” que realiza en su “oufit”, Hernán Rivas, cuenta con una gran deuda por falta de pagos de alfombras persas, muebles y otros.

Lea más: Pedirán explicaciones sobre embargos por deudas de Hernán Rivas porque “afecta imagen” del JEM

La esposa de Rivas, también ostenta con cada detalle de su vestir, como por ejemplo, un cinturón reversible de la marca Carolina Herrera, cuyo precio es de USD 465, unos G. 3.450.000.

Rivas asegura que tiene deudas por cobrar

El presidente del JEM, asegura, a través de su declaración jurada, que le adeudan más USD 1 millón.

Entre los que le adeudan se encuentran su padre, un cuestionado intendente de la ciudad de María Auxiliadora; su esposa, funcionaria de la Contraloría y su suegro, un ex concejal municipal. La deuda por cobrar a sus parientes que se desempeñan en la función pública totaliza el millón de dólares.

Lea más: Otro polémico video del cartista Hernán Rivas al frente del JEM

Los antecedentes de Hernán Rivas

Es importante mencionar, que el senador colorado cartista y actual presidente del JEM, Hernán Rivas, fue quien tras asumir la titularidad del mencionado ente, manifestó que “adora” a Horacio Cartes, titular de la ANR y señalado como significativamente corrupto por EE.UU.

Días atrás se viralizó un nuevo video en el que se denota una vez más la dudosa capacidad intelectual de Rivas, durante una intervención en la sesión del JEM.

Al momento de su alocución, se lo ve sumamente desorientado y pide ayuda a sus funcionarios para entender qué es lo siguiente que debe hacer.

Otra cuestión que indignó a la ciudadanía es uno de los reclamos judiciales en contra el nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el cobro por muebles finos y alfombras tipo persa.

Hernán Rivas, retiró del comerciante Manuel Canadey, en setiembre de 2020, artículos por más de US$ 33.750 (unos G. 244 millones a la cotización actual) para equipar una de sus casas en Asunción.

Firmó tres pagarés por US$ 7.800, US$ 7.400 y US$ 18.550, con vencimientos en el 2020 pero la deuda nunca se honró.