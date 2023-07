Antigua Ruta PY02 que cruza por Coronel Oviedo, en pésimas condiciones

La promesa de la modernización de la antigua travesía de la Ruta PY02, que cruza el ejido urbano de esta ciudad, fue hecha en el año 2021 por el propio Ministro Roberto Segovia, quien en ese tiempo vino socializar un proyecto de cerca de USD 9 millones. Los trabajos contemplaban la duplicación de la totalidad de la vía, nuevo sistema de lumínica, construcción de bicisendas y otras obras.

El año pasado se aprobó un presupuesto de USD 2 millones, para iniciar la primera parte del trabajo, pero desde el MOPC alegan que hasta el momento no tienen recursos disponibles.

Antigua Ruta PY02 abandonada

Actualmente, el trayecto está en total abandono; cuenta con enormes hundimientos y baches que representan un verdadero peligro para los usuarios de la ruta. No cuenta con señalizaciones e iluminaciones, que en horas de la noche lo convierten al camino en una trampa mortal. En el trayecto ya se han registrado graves accidentes de tránsito, que terminaron con la pérdida de vidas humanas.

Pese a que la Ruta PY02 cuenta con un nuevo y moderno desvío, la antigua vía sigue registrando un pesado tráfico de vehículos. Esto en vistas a que el trayecto representa la entrada y salida de la ciudad, y es la ruta que debe ser tomada para viajar hacia importantes localidades ubicadas al norte del país.

No ejecutan preesupuesto

El presidente del Consejo de Desarrollo Distrital de Coronel Oviedo, Ever Ovelar, indicó que el año pasado había un presupuesto de USD 2 millones, que tenía que ser ejecutado en este 2023, pero que hasta ahora no existe ningún llamado. Dijo que el gobierno actual está culminando y que a las autoridades de turno “ya no les importa nada el tema”.

Alegan falta de recursos

Por su parte, el encargado de la Dirección de Viabilidad del MOPC, ingeniero Victor Olmedo, comentó que el proyecto aún no se ejecutó por la falta de recursos. Sostuvo que no sabe de la existencia de los USD 2 millones para la realización de una primera parte del proyecto. Indicó que en este gobierno ya no haría la obra y que todo quedará a cargo de las próximas autoridades que asumirán en agosto.

El abandono de la antigua Ruta PY02 deja una muy mala imagen a los visitantes de la ciudad de Coronel Oviedo. Urge que las autoridades locales, departamentales y nacionales tomen cartas en el asunto.