Covax plantea contrapropuesta en vez de pagar deuda de US$ 6 millones al Paraguay

Las negociaciones para recuperar US$ 5.670.990 que el mecanismo Covax debe reembolsar a Paraguay por vacunas anticovid que no envió en pandemia, no avanzan. En vez de devolver el dinero, a dos meses de fenecer el contrato, el sistema de la OPS/OMS remitió una contrapropuesta al Ministerio de Salud Pública (MSPBS).