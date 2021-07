Mecanismo Covax: la gran mentira del inútil sistema de la OPS/OMS

En octubre del 2020, el exministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni, anunciaba con “bombos y platillos” que Paraguay era uno de los primeros países en firmar un acuerdo para la provisión de vacunas mediante el mecanismo Covax Facility de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aquel anuncio, cuando Paraguay comenzaba a mostrar las primeras señales de un aumento significativo de contagios, internados y fallecidos a causa del covid-19, fue motivo de esperanza.

En aquel entonces el único método posible para la adquisición de vacunas en Paraguay era a través de la OPS/OMS, ya que la Ley de Vacunas en nuestro país no contemplaba las compras bilaterales.

Confiado en el mecanismo, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) dejó pasar varios meses y recién previó otro método de adquisición de biológicos en enero de este año, cuando se presentó un proyecto de Ley para declarar “de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de vacunas contra el covid-19″.

Tras la aprobación de una nueva ley de vacunas, Salud Pública logró concretar varios acuerdos, de no más de 2.000.000 de dosis cada uno. Las negociaciones sin embargo tampoco prometían entregas en fechas concretas.

Hasta aquel momento, Covax -que prometió 4.300.000 vacunas- seguía siendo la esperanza de un pueblo que comenzaba a padecer cada vez con mayor frecuencia la muerte de un ser querido.

Fue a finales de febrero (viernes 26) que finalmente el mecanismo hizo entrega de un irrisorio lote de 36.000 biológicos, dosis de AZD de Oxford/AstraZeneca que apenas llegarían a la mitad de esa cifra, es decir, a 18.000 personas. En ese momento Paraguay apenas disponía de 40.000 vacunas; unas 4.000 habían llegado el 18 de febrero como primer cargamento entregado por el Fondo Ruso de Inversión Directa, con quien se negociaron 1.000.000 de vacunas.

En marzo, Covax seguía dilatando la entrega de biológicos para nuestro país, mientras que otros países de la región como Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Perú y otros, recibían grandes cantidades del antiviral, más de 100.000 dosis en la mayoría de los casos y alrededor de 1.000.000 en caso de Brasil.

Fue recién el 19 de marzo que el mecanismo remitió a Paraguay otros 36.000 biológicos, nuevamente una insignificante cantidad.

Pasó un mes antes de que el 25 de abril finalmente Covax decidiera “igualar” en cierto modo el número de dosis enviado a nuestro país con el de otros países de la región y entregó 134.400 vacunas.

Sin embargo, para ese momento los demás países latinoamericanos ya recibían lotes que iban desde 200.000 a más de 1.000.000 de vacunas, dejando nuevamente a Paraguay rezagado. Hasta ese momento, el país apenas había recibido un total de 206.400 dosis.

El último lote de vacunas que fue entregado por este fallido sistema llegó el pasado 3 de junio. Fue otro cargamento de 134.400 vacunas, sumando así un total de 340.800 biológicos entregados de las 4.300.000 dosis prometidas.

Desde ese momento, Salud Pública no ha recibido a la fecha confirmación del envió de otro cargamento por parte del mecanismo, según pudo corroborar ABC con las autoridades de la cartera sanitaria. Tampoco en la página de la OPS/OMS (donde se puede ver el calendario de arribo y dosis entregadas) hay nuevas fechas de entrega para Paraguay.

¿Cuánto se pagó a Covax?

Conforme muestra un informe presentado por el senador Amado Florentín, el Gobierno Nacional negoció con el mecanismo Covax Facility un total de 4.279.800 vacunas por un costo de US$ 38.304.210, es decir que cada vacuna de este sistema, sin importar el laboratorio fabricante, tiene un precio de US$ 9.

Es importante recordar que a la fecha, la vacuna enviada a Paraguay por este sistema es la AstraZeneca o AZD, de Oxford/AstraZeneca. No obstante, el sistema cuenta con una amplia carpeta de biológicos de otros laboratorios como Pfizer y Moderna.

Actualmente, el monto pendiente a pagar por Paraguay ronda los US$ 35.000.000, ya que primero se abonó un prima de acceso de US$ 6.847.680 y posteriormente se pagaron otros costos de envío y anticipos.

Otros acuerdos

A la fecha Paraguay tiene acuerdos para la compra de biológicos con el Fondo Ruso de Inversión Directa (Sputnik V); Bharat Biotec (Covaxin); G42 Medications Trading (Sinopham) así como un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de sus vacunas, además de otro preacuerdo con el laboratorio Vaxxinity, que espera la aprobación para su uso de emergencia.

Pese a todos los acuerdos, hasta el momento nuestro país recibió solo 894.800 dosis de las 9.300.000 negociadas (serían 10.300.000 si se concreta con Vaxxinity), llegando a la inmunización de tan solo un 20% de la población objetivo, que es de 4.300.000 personas, según Salud Pública.

Es de suma importancia resaltar también que gran parte de las vacunas recibidas hasta el momento fueron donadas por países como Chile, Emiratos Árabes, India, México, Uruguay y Catar. A los aportes se sumarán este fin de semana 1.000.000 de biológicos donados por Estados Unidos, dejando aún más en evidencia no solo la inutilidad del mecanismo Covax de la OPS/OMS, sino también del Gobierno Nacional, que no supo, y todavía no encuentra, cómo asistir a un país que ya perdió a 13.447 compatriotas; abuelos, padres, madres, hijos y hermanos, incluidos jóvenes que debían haber sido el futuro de Paraguay.

