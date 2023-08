JEM: Zubizarreta relató cinco años de persecución judicial por parte de RGD

En una audiencia vía telemática prevista para la sesión extraordinaria de este viernes 18 de agosto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), declaró una de las víctimas de “aprietes judiciales” del exdirigente deportivo Ramón González Daher (RGD), el expresidente del Comité Olímpico Paraguayo, escribano Ramón Zubizarreta Zaputovich, quien relató el daño que le causó, a su salud y a su profesión, la maniobra judicial de quien dijo había sido su “amigo”.

Lea más: Más jueces y fiscales serían enjuiciados por prestarse a "aprietes" de RGD

La audiencia para ser oído solicitada por el Ramón Zubizarreta Zaputovich es en la causa Nº 101/2023 caratulada “Investigación preliminar”. El expediente judicial está caratulado: “Ramón Mario González Daher y otro s/ lavado de dinero y otros”.

Se enteró de orden de captura en el aeropuerto

El escribano Ramón Zubizarreta Zaputovich empezó su relato en el JEM diciendo que se enteró de un proceso en su contra en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cuando estaba por salir del país rumbo al Brasil para un tratamiento médico. Había además, de la prohibición de salir del país, una declaración de rebeldía y orden de captura.

“Me encuentro en Migraciones con que tengo una prohibición para salir del país, pregunto cuál era el motivo y me dicen que me declararon en rebeldía por no presentarme a un proceso penal que tenía pendiente. Eran las 22:00 de la noche, aproximadamente, al día siguiente debía estar en el hospital de San Pablo, Brasil, para el tratamiento de una dolencia de salud que tengo”, manifestó.

Zubizarreta también dijo que luego se enteró que se trataba de una denuncia del señor Ramón González Daher contra su persona, por falta de pago, y que se abrió una causa por estafa. “Fue sobre una deuda que no vale la pena mencionar el origen, porque no era a título personal porque en ese momento compartíamos una institución deportiva, y desde ese momento se inició el crédito original. Eso se fue renovando y pagando, renovando y pagando, renovando y pagando, por mucho tiempo, lógicamente con los intereses que todos podrán entender”, relató.

Su “amigo” no devolvía los cheques

El escribano asimismo manifestó que era el mismo modus operandi denunciado en la prensa lo que ocurrió con él. “González Daher de ser un amigo, porque compartíamos, no los negocios, sino la dirigencia deportiva. No devolvía los documentos que siempre eran cheques, con el pretexto de que tenía en su casa o en su oficina en el centro de Asunción. A veces también decía que iba a depositar él mismo ese cheque en mi cuenta y con eso se regularizaba supuestamente la deuda, pero eso no ocurría”.

Aclaró que la declaración de rebeldía y orden de captura la realizó la jueza Jennifer Ferreira y también contó con la participación del fiscal Néstor Cañete. “Quiero nomas decir que como escribano público estoy registrado en la Corte Suprema de Justicia, con mi teléfono, con mi celular, mi dirección de casa, mi oficina tengo en un barrio conocido, no tengo un domicilio clandestino, pero aún así no recibí una notificación donde por lo menos me podría enterar que había algo en mi contra”.

Agregó: “Rindo informes trimestrales a la Corte de los trabajos que hago, compro materiales de uso notarial para trabajar. No era una persona que podría evadir la recepción de una notificación judicial.

Lea más: Enjuician a fiscala por supuestamente prestarse a "aprietes" de RGD

Jueza y fiscal se prestaron a maniobra

Zubizarreta también relató que en varias ocasiones pidió hablar con la jueza Ferreira, porque Cañete nunca le dio la posibilidad. “Les quería decir que me iba a poner a disposición, que yo pagué toda mi deuda, pero que necesito seguir saliendo del país por mi tratamiento médico, eso le dije a la jueza. Que nunca me llegó una notificación, me desayuno con mi captura y la prohibición de salir del país”, relató.

Agregó: “Sin embargo, la jueza, en un acto de muy mala voluntad, -por decirlo más suave- le muestro mi prescripción médica que tengo que salir del país, que tengo una cita médica a las 8:00 de ese día, por tres días. Me da el permiso para salir del país, pero no puedo retornar el día que dispuso la jueza porque se extendieron los estudios médicos y en Migraciones me dijeron que incumplí por un día la orden judicial, al retrasarme”.

“En mi proceso se cometieron las ilicitudes habidas y por haber para imputarme, para tenerme como un rehén en mi país porque cada vez que quería salir, debía pedir permiso. La resolución judicial estaba redactada como para que no se enoje una persona (RGD). Solo a ese país podía ir aunque sea para operarme, dispuso la jueza”, refirió.

La Cámara de Apelaciones también se prestó

Zubizarreta relató que la Cámara de Apelaciones también se prestó al “apriete” de González Daher, porque rechazó la nulidad de la imputación por estafa que había promovido.

“Estuve por 5 años atado a este juicio y me causó un gran perjuicio por mi función profesional. No tengo condiciones para explicar a mis clientes que este señor me hizo esto o aquello. Es un daño paralelo infernal para los que tenemos la profesión de escribano. El daño ya está consumado, no existe la reposición de ese daño porque ese daño ya fue hecho”, indicó.

Dio a conocer que solamente hace 3 meses pudo obtener el sobreseimiento definitivo del proceso penal de estafa.

Los miembros del Jurado le solicitaron que en la brevedad acerque los nombres de los fiscales, jueces y camaristas que tuvieron intervención en su causa para determinar la responsabilidad de los mismos.

Lea más: Fiscales son absuelto por el JEM por no ser parte de los "aprietes" de RGD

Abrieron investigación preliminar

El Jurado resolvió iniciar la apertura de una Investigación Preliminar previa, conforme al relato del Esc. Ramón Zubizarreta, porque involucra a fiscales y jueces que tomaron intervención en la causa.

También se solicitó traer a la vista el expediente de estafa.

Los miembros del JEM

Participaron de forma presencial de la sesión extraordinaria el presidente del JEM diputado Orlando Arévalo, y los miembros abogados Oscar Paciello Samaniego y Alfredo Enrique Kronawetter.

De forma virtual participaron de la sesión los ministros de Corte César Antonio Garay y Manuel Ramírez Candia, así como el senador Mario Varela.

No se conectó telemáticamente para participar de la sesión el senador Hernán David Rivas y el diputado Alejandro Aguilera, estuvo asimismo ausente.

La extorsión judicial

Los “aprietes” judiciales los realizaba Ramón González Daher a quienes accedían a sus créditos con intereses usurarios, porque en esos años manejaba el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) su hermano, el entonces senador Oscar González Daher (ya fallecido), quien ostentaba poder sobre jueces y fiscales para que los favorezca, así como a parientes y amigos, en las causas penales que eran de su interés.