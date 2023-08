Divisas generadas por exportación de maíz caen en US$ 15 millones

La cosecha de maíz de la nueva zafra 2023, que se inició en mayo pasado, tiene ya un avance cercano al 49%. Es así que hasta el mes pasado se registraron 297.000 toneladas exportadas, de acuerdo con el informe de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), basado en datos del Banco Central del Paraguay. Los principales destinos del maíz exportado entre mayo y julio de este año fueron Brasil (83,9%), Uruguay (16%) y Chile (0,1%).

Considerando el año calendario (de enero a julio), se exportaron 871.894 toneladas de maíz, que permitió un ingreso de US$ 197 millones. Esa cifra representó una merma de 7.016 toneladas y una disminución de US$ 15 millones en ingreso de divisas, ya que en el mismo periodo del 2022 habían sido exportadas 878.910 toneladas por un valor de US$ 212 millones.

Lea más: ¿Cómo impacta en América el colapso del Acuerdo de Granos del Mar Negro?

Al respecto, la asesora de comercio internacional de Capeco, Lic. Sonia Tomassone, explicó que la merma en el ingreso de divisas se debió principalmente a la baja de los precios internacionales. En el mercado brasileño, nuestro principal destino, los precios se redujeron de US$ 285/ton, nivel que tenía en marzo, a US$ 180/ton para julio, lo que explica esta disminución”, precisó.

Con relación al ranking de exportadores, en estos primeros envíos Agrofértil encabeza el listado con el 26% de participación, seguido por LAR (16%), Somax (7%), Ovetril (4%), entre otros. Al mes de julio,45 empresas fueron responsables de las exportaciones del grano zafra 2023 Vs. las 16 compañías exportadoras hasta el mes anterior.

Se duplicaron divisas de la exportación de soja

Al cierre de julio, las exportaciones de granos de soja subieron cerca del 100%; fueron desalijadas 4.289.806 toneladas, cifra que representa un incremento de 2.266.898 toneladas respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Dicho volumen exportado generó un ingreso de US$ 2.333 millones, un aumento de US$ 1.250 millones, en comparación con los US$ 1.082 millones generados al cierre de julio del año pasado.

Al respecto, la asesora de Capeco, Sonia Tomassone resaltó que este incremento repercutió positivamente en toda la economía nacional, así como en la cadena comercial y de servicios conexos.

En cuanto a los derivados de la soja, tanto los envíos de aceite como de pellets registraron disminuciones.

Hasta julio fueron exportadas 274.850 toneladas de aceite por US$ 286,5 millones, mientras que en el mismo lapso de 2022 se habían exportado 284.878 toneladas por un valor de US$ 411 millones. Es decir, al séptimo mes de este año Paraguay exportó 10.028 toneladas menos, lo que generó una merma de USD 125 millones en ingreso de divisas.

Lea más: Mejorar logística es desafío para Paraguay, señala experto del USDA

Respecto a pellets, fueron embarcadas 933.028 toneladas por US$ 454 millones, es decir US$ 5,1 millones menos y una baja de 39.962 toneladas, respecto a los primeros siete meses de 2022.

El 90 % de la soja en grano fue exportado a la Argentina, el 2 % a Brasil y el 8 %, a Corea del Sur y a otros destinos que aún estaban en tránsito hasta el cierre de este informe.

Al séptimo mes del año, Cargill lidera el ranking de exportadores de soja en grano, con el 17 %, además de Viterra (13 %), ADM (9 %), Cofco (9 %), entre otros.

En cuanto a las exportaciones vía terrestre, LAR se posiciona como el líder del ranking con el 50% del total enviado por esta vía, seguido por Rafaeli, AGROSER, Inversiones Agrícolas y otros.

En total, 35 empresas fueron responsables de las exportaciones del grano hasta julio de este año.