Mecanismo Covax plantea solo dos salidas y ambas implican pagos extra de Paraguay

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) sigue en busca de recuperar US$ 5.670.990 del pago inicial realizado a Covax por vacunas anticovid. El procurador general de la República, Marco Aurelio González, señaló que se han pedido varias prórrogas en el marco de las negociaciones y la más reciente vence en esta quincena.

Agregó que el objetivo del Gobierno es llegar a un acuerdo sin tener que recurrir al arbitraje. Sin embargo, contó que Covax solo ofrece dos alternativas:

Que Paraguay pague US$ 33 millones extra y reciba los tres millones de vacunas anticovid

Que Paraguay pague US$ 180.000 en concepto de “tasa de salida”, además de dejar ese monto del adelanto ya pagado

Lea más: Covax: Paraguay mantiene postura y afirma que no recibirá más vacunas

Paraguay rechaza las propuestas de Covax

En ese sentido, el procurador señaló que no están dispuestos a aceptar esas opciones. “Ninguna de las alternativas son viables; las tres millones de dosis ya no necesitamos. El contrato fue firmado en pandemia para una solución en pandemia. Y la primera alternativa es totalmente injusta. Estamos hablando de una posición de los ciudadanos paraguayos, de las vidas perdidas”, argumentó.

En ese sentido, aseguró que, más allá de los argumentos legales, también hay una cuestión humanitaria en este conflicto. “Es una situación de injusticia tremenda que se ha cometido con Paraguay. Cuando más necesitaba vacunas, recibía menos dosis. Al mismo tiempo, había países que recibían vacunas pero no tenían el mismo grado de afectación. Creemos que es una situación injusta que no ha merecido el pueblo paraguayo”, enfatizó para ABC Cardinal.

Lea más: Covax plantea contrapropuesta en vez de pagar deuda de US$ 6 millones al Paraguay

Paraguay firmó garantía, que no se pagó, pero está suscripto

González señaló en otro momento que Paraguay sostiene que hay cláusulas que son “completamente abusivas” en el contrato que se ha suscrito para recibir las vacunas, en medio de la crisis humanitaria que se estaba viviendo.

Lea más: Covax: Procuraduría pidió prórroga hasta septiembre para analizar contrapropuesta

Además, el procurador resaltó que Paraguay no desea llegar al arbitraje, ya que el exministro de Hacienda, Benigno López, firmó una garantía de US$ 38 millones que no se pagó pero está suscripto en el contrato con Covax.

“Ese dinero no fue depositado, pero sí fue suscripto la garantía por el exministro de Hacienda. (Si se llega a) el mecanismo que es de solución de controversia (arbitraje), allí ellos podrían querer hacer valer esa garantía. Nosotros vamos a defendernos”, afirmó.

González continúo diciendo que “en principio, no es nuestra intención llegar al arbitraje, pero si tenemos que llegar a ello y tenemos que ejercer la defensa, lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas. Hay un argumento jurídico, de Justicia, pero también de dignidad y de la vida humana, que refuerzan al Estado paraguayo en esta situación”, expresó.