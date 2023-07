Covax: Paraguay mantiene postura y afirma que no recibirá más vacunas

En abril del 2022, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) comenzó las negociaciones para recuperar parte del millonario pago inicial realizado por Paraguay para adquirir 4.279.800 vacunas del mecanismo Covax. Como prima, nuestro país desembolsó US$ 6.847.680.

El sistema de distribución de vacunas de la OPS/OMS no entregó 3.186.600 dosis, por lo que Paraguay dispone de un fondo de US$ 5.670.990 que Covax debe reembolsar.

A dos meses de fenecer el contrato firmado en septiembre del 2020 por el entonces ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni, el mecanismo Covax sigue “bicicleteando” la devolución del fondo disponible y remitió una contrapuesta al Gobierno paraguayo.

Pese a que las autoridades de Salud Pública alegan “términos de confidencialidad” para no revelar cuál es la opción planteada por Covax en una contrapropuesta enviada el 6 de junio, aseguran que Paraguay mantiene su postura de recuperar el millonario monto y, por sobre todo, de no recibir más vacunas contra el covid-19.

“Vamos a hacer todo lo que corresponda a fin de llegar a un acuerdo que no dañe los intereses del país. No podemos aceptar más vacunas, sería irresponsable de nuestra parte”, aseguró a ABC Cardinal el doctor Julio Borba, ministro de Salud.

Covax intentó enviar vacunas cuando Paraguay ya no necesitaba

Según dijo Borba, el mecanismo Covax intentó enviar más vacunas después de octubre del 2021, pero Paraguay ya tenía suficiente cantidad de dosis y estaba en pleno proceso de vacunación masiva.

Al ser consultado si la propuesta realizada por el mecanismo tiene que ver con recibir insumos, Borba dijo “algo de eso hay”. Refirió además que hay otra alternativa planteada, pero que “va tomar un poco más de tiempo”.

“Agotamos todas las instancias. Nos reunimos incontables veces con la gente de Covax para buscar un acuerdo amistoso y, poder cerrar ese contrato considerando que las vacunas no llegaron cuando nosotros necesitábamos realmente”, manifestó.

Acuerdo debe cerrarse el 17 de septiembre

Gustavo Irala, responsable de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, reveló ayer otros detalles relacionados a la contrapropuesta remitida por el mecanismo Covax a dos meses de fenecer el contrato firmado en el 2020.

Irala refirió que en principio, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó tiempo hasta el 1 de septiembre para expedirse sobre la propuesta realizada por Covax. No obstante, detalló que la fecha límite para cerrar cualquier acuerdo es hasta el 17 de ese mes.

“En el contrato se menciona que en caso de incumplimiento hay responsabilidades para ambas partes. Covax sostiene que ellos siempre pusieron a disposición del país la totalidad de las vacunas. El 17 de septiembre es la fecha límite para cerrar este convenio; si o si hay que cerrar para esa fecha. Si el Paraguay no está de acuerdo, tendría que ir a otra jurisdicción”, dijo.

Irala comentó que la prórroga que solicitó la Procuraduría para expedirse es porque no se dispone de ciertos documentos que se necesitan para tomar la decisión de aceptar o no la propuesta que hace Covax. Sobre la documentación que se requiere, dijo que hay papeles que no son claros. “Es en relación a los costos, sobre el precio de las vacunas que depende de las plataformas, que varían”, manifestó.

Pese a que se negó a brindar más detalles, aseveró que en la salida planteada por Covax “no hay una propuesta de servicios”.

“Se va defender los derechos del Estado. Si no hay acuerdo, irá a arbitraje”, dijo el funcionario alegando que cuando llegue el momento la ciudadanía va conocer los detalles.

Covax, “acceso equitativo mundial”

En la página web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía se puede leer que presentan a Covax como una “colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra el covid-19″.

El sitio web resalta además que Covax “es la única solución verdaderamente global a esta pandemia (...) para garantizar que las personas en todos los rincones del mundo tengan acceso a las vacunas contra el covid-19″.

Pese a los reclamos de Paraguay y otros países que están en las mismas situaciones, Covax sigue remitiendo vacunas a los países miembros del mecanismo en las Américas. A la fecha entregó 49.425.710 dosis a 23 países.