Ministro de Economía justifica aumento a funcionarios del Ejecutivo, pues “había directores que ganaban más”

Este jueves se instaló la Comisión Bicameral de Presupuesto en el Congreso Nacional. En la ocasión, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, justificó los incrementos en los salarios del Presidente y Vicepresidente, así como de los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo.

Argumentó que, si bien el incremento es real, “es el menor de los últimos seis años, es de solo el 4,4%”.

Indicó que “hay motivos por los cuales los gastos corrientes se incrementan; hay rigideces que hacen que aumente, pero en la historia reciente del presupuesto hay indicadores que hablan de austeridad”.

Rememoró que el único aumento que tuvieron el Presidente y el Vicepresidente fue en el 2011. “A partir de 2015 tuvieron una cantidad de cortes, no podían cobrar algunos rubros y a partir de ahí quedó desfasado el salario de ellos”, explicó.

“No es razonable que gane menos”

Detalló que lo que se hizo fue “un reajuste de manera a que no cualquier director esté ganando más que el Presidente y el Vicepresidente. Eso no me parece razonable, con todas las responsabilidades que tiene un Presidente, que tenga que ganar menos que directores y gerentes”, puntualizó.

Fernández Valdovinos dijo que “tenemos que dejar de ser miopes, estamos valorando muy poco a la primera magistratura de la nación. No va a quebrar el presupuesto el incremento que se tuvo, pero sí vamos a valorizar un poco más la posición del presidente de la República”, aseguró.

En cuanto a los ministros y viceministros, Fernández Valdovinos enfatizó que son funcionarios de carrera. “Los ordenadores de gastos tienen beneficios y terminaban cobrando igual o más que un viceministro”, sostuvo.

“No es un incremento exagerado”

“Acá la cuestión es gastar mejor; el que tiene más responsabilidad debería cobrar un poco mejor”, señaló.

Aclaró que el ministro subió porque el del viceministro topetaba, por eso el incremento fue mucho menor.

Con respecto a los gastos reservados, dijo que en términos de dólares “no es un incremento exagerado, no se ajustaba desde el 2019″.

Agregó que habrá otros incrementos, no solo en cuanto a sueldos de altos funcionarios, sino también para programas sociales como Tekoporá, “para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo”.

Aumentos no son solo para sueldos, aclara

Se comprometió además a seguir apostando en educación. “Verán los números después, pero los aumentos no refieren únicamente al Presidente y Vicepresidente”, aseguró.

En esta oportunidad, el ministro de Economía reconoció que habrá varios aumentos salariales en distintos rubros. Esto se contradice con lo que dijo la semana pasada, cuando presentaba el anteproyecto, ocasión en la que dijo que el incremento sería solo para docentes.