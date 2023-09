MEC proyecta reparar 1.316 escuelas en 2024 con fondos de distintas fuentes

Incluso cuando la crisis educativa se nota mucho en infraestructura y son constantes las denuncias de techos caídos y pabellones de aulas al punto de derrumbe, para 2024 el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) prevé destinar al rubro “infraestructura” solo unos US$ 400.000, un 98% menos respecto al presupuesto 2023, que ya tenía un recorte.

Sin embargo, el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, explicó que la reducción se debe a que existen dos proyectos de reparación de escuelas que terminan este año y que, por ende, ya no están contemplados en el presupuesto 2024. “No hay menos fondos, esos proyectos se terminan, por eso se podría leer que hay una reducción, pero no es así”, aseveró.

En contrapartida, dijo Ramírez, están planificando con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en una mesa interinstitucional, “la reparación y reconstrucción de 1.316 espacios educativos más 6 institutos de formación docente, que los vamos a construir ya con las nuevas pedagogías”.

El ministro aseveró que prevén asegurar este año los fondos para las obras y llamar a licitación los trabajos, que comenzarán en el 2024.

MEC: ¿Y los fondos para reparar escuelas?

Según Ramírez, estos trabajos se darán en el marco de un esquema de construcción y mejoras de escuelas a ejecutarse por etapas, que pretenden dejar planificado hasta sumar 5.000 escuelas.

Sobre los fondos para el trabajo en 1.316 escuelas el año que viene, Ramírez afirmó: “los rubros vienen de distintas formas, distintas fuentes, según el año. Estamos tratando de hacer un presupuesto mucho más eficiente”.

“Por ejemplo, retomar el FEEI (Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación) para infraestructura. También estamos trabajando una línea con el Banco Mundial para desarrollar el proyecto con el MOPC. Estamos muy avanzados en las propuestas. Estamos con las fuentes, hablando con ellos para tener ya líneas seguras de financiación”, añadió.

“Ahora estaríamos haciendo los llamados, la licitación y la idea es comenzar las obras el año que viene”, dijo el ministro.

Lamentable estado de escuela

Entretanto, así como ocurre en el resto del país, la escuela y colegio República Argentina, ubicada en la zona céntrica de Asunción, se encuentra en un deplorable estado, con pilares a punto de caer y goteras por doquier.

El director del colegio, Luis Castillo, contó esta mañana, a ABC Tv, que con los fondos de gratuidad solucionan algunos inconvenientes, pero que la estructura tiene más de 100 años en pie, por lo que urgen trabajos de refacción a gran escala, que ya dependen del MEC.