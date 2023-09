Presupuesto 2024: MEC recorta fondos para infraestructura en un 98%, pero suma 171% para equipamientos

Un estudio realizado por el Observatorio Educativo Ciudadano al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2024, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analiza los fondos con que contará el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el año que viene.

El presupuesto total 2024 planteado para el MEC es de G. 8,8 billones, o sea, US$ 1.201 millones, un 3,6% más que este año.

Como ya viene ocurriendo, el 89% del presupuesto se prevé para pagar servicios personales, o sea, salarios, bonificaciones y demás. Son US$ 1.069 millones, según el Observatorio. A servicios no personales se destina el 2,3%, unos US$ 27,3 millones; a bienes e insumos va el 1,8%, o sea, US$ 21,5 millones; a inversión física irá el 3,2%, unos US$ 21,5 millones; y a transferencias se reserva un 3,7% del presupuesto, que son US$ 4,4 millones.

En servicios personales, con relación al 2023 hay un aumento del 2,7%, lo cual está directamente relacionado al aumento del 35% en el rubro beneficios y compensaciones. Esto se daría principalmente por el compromiso del Gobierno, de incluir unos US$ 24 millones para pagar escalafón docente a los maestros.

MEC prevé apenas US$ 400.000 para infraestructura en el 2024

Se observa 0% de variación en sueldos. Sin embargo, esto debería variar en los próximos meses, atendiendo que el Gobierno también prometió a los gremios docentes sentarse a discutir un reajuste salarial que luego sería incluido en el presupuesto como una adenda.

También hay un aumento de 156% en fondos para formación y capacitación.

El análisis del Observatorio también indica que para transferencias a instituciones educativas, a fin de pagar gastos corrientes y de capital, se prevén US$ 14,6 millones, un 29% más que este año.

Sin embargo, incluso cuando la crisis educativa se nota mucho en infraestructura, ante las constantes denuncias de techos caídos y pabellones de aulas al punto de derrumbe, para 2024 el Gobierno prevé destinar al rubro “infraestructura” solo unos US$ 400.000, lo que representa una variación de -98% respecto al presupuesto 2023, que ya tenía un recorte en este concepto.

US$ 37 millones para sillas, mesas y maquinarias

Pero mientras se recorta el presupuesto para obras de ampliación, reposición o reparación de aulas y demás estructura edilicia, el MEC aumenta los fondos para equipamiento, o sea, adquisición de mobiliario, como armarios y sillas pedagógicas, y maquinarias. Para este rubro se prevén US$ 37 millones, que son un 171% más que este año.

A inicios de este 2023, el MEC informó que necesitaba US$ 410 millones para reparaciones urgentes en escuelas y colegios. Unas 382 instituciones iniciaron el año lectivo con letrina común y 74 ni siquiera tenían un sanitario. En junio, el ministerio reportaba que tenía cero presupuesto para refacciones de emergencia y no podía más que clausurar las aulas en riesgo de caer.

El 24 de agosto, el MEC y el Ministerio de Obras Públicas anunciaron la firma de un convenio para mejorar la infraestructura de las escuelas. En principio prevén llegar a 316 instituciones, informaron.

El proyecto de gastos 2024 del MEF está siendo estudiado por la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Menos becas, más alimentación

En el presupuesto 2024, el apoyo económico a estudiantes de escasos recursos económicos que están en el sistema educativo, se reduce un 4%. El rubro “becas” queda con US$ 1.4 millones.

Entretanto, para los kits de útiles se aumenta un 7%, con US$ 25 millones previstos para el año que viene. También crece el fondo para alimentación escolar, destinado actualmente a alumnos de Asunción, en un 113%. Prevén US$ 27 millones