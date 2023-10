Apertura de escuela formal en colonia menonita “fue todo un desafío”, aseguran

En el departamento de San Pedro, las colonias menonitas Río Verde, Nuevo México, Santa Clara y Manitoba se distribuyen entre los distritos de Santa Rosa del Aguaray, Nueva Germania y Tacuatí.

Constituyen una población de más de 5.000 habitantes en conjunto y se caracterizan por la alta producción agrícola, ganadera, fábricas lácteas, herrería y supermercados, entre otros rubros. Además, extienden constantemente la mano solidaria sobre todo a comunidades campesinas e indígenas y construyen aulas, instalan sistemas de agua potable y cooperan en la mecanización de suelo para agricultura.

Inclusive, construyen, reparan y mantienen caminos, siendo estas unas comunidades muy importantes en la vida económica de la zona y región. No obstante, la educación formal sigue siendo todo un desafío en medio de la religión, costumbres y tradiciones.

En varias zonas cuentan con escuelas adonde los niños van por 7 años y las niñas por 6 años. Enseñan los niveles básicos, con docentes de la colonia, pero no están habilitados ni se rigen por el programa del MEC.

En el año 2016 se creó la Escuela Básica 8.139 Horizonte Nuevo México, que corresponde a Nueva Germania y es la primera y hasta ahora única escuela formal.

Los padres construyeron la escuela, la equiparon y también pagan a los docentes.

El “desafío” de una escuela formal

El director de la institución, Edward Heinrichs, explica que cuentan con 45 alumnos matriculados y en aula extendida en el albergue de la Misión Compasión, con 30 alumnos, en la comunidad campesina de Santa Bárbara, distrito de Santa Rosa del Aguaray.

La escuela Horizonte Nuevo México recibe a niños desde el preescolar hasta el noveno grado, quienes estudian desde las 07:30 hasta las 12:00 de lunes a viernes, practican canto, tocan instrumentos musicales, aprenden alemán, español, guaraní y un poco de inglés.

De la población de más de 5 mil habitantes de toda la colonia, a la institución acuden niños de apenas unas 30 familias.

“Es la única escuela formal. Costó instalar y cuesta superar las barreras”, dice el director de la institución, pero los alumnos de la escuela formal en su mayoría ya no avanzan en su estudio: “Dejan al terminar con nosotros, pocos son los que van a otra colonia para seguir”, afirmó.

La Municipalidad de Nueva Germania y la Supervisión del distrito cooperaron activamente para dar apertura a la única escuela formal: “Ha sido todo un desafío”, recuerda Heinrichs, y piden flexibilidad de parte del MEC para seguir avanzando. “Nuestro problema ahora es que nos piden 10 alumnos como mínimo para habilitar el noveno grado; lastimosamente no llegamos a eso y duele no poder habilitar, hacemos el esfuerzo, pero hasta ahora no llegamos”, explica el director, detallando también que necesitan un “poco de flexibilidad” en esta historia, ya que no es nada fácil la lucha en medio de la religión, costumbres y tradiciones.

Pero Heinrichs se muestra confiado en la lucha de avanzar: “Seguimos luchando... En el 2001 instalamos una radio comunitaria también, hay que ir de a poco, es difícil con una visión más abierta avanzar, por eso dimos el nombre de Nuevo Horizonte a nuestra escuela, para ver un poco más, tener más apertura”, señala.

El director de la escuela enseñaba también en una escuela informal, trabaja en radio, se dedicó a estudiar, se recibió de licenciado en teología y luego estudió didáctica, trabajando fuertemente en la educación con un pensamiento abierto, con respeto y conocimiento de las costumbres y tradiciones de las colonias.