Covax: arbitraje continúa sin definición, según Salud

Semanas atrás desde el gobierno tanto el Ministerio de Salud Pública, y la Procuraduría General de la República (PGR) venían analizando un arbitraje internacional para dirimir lo que es el conflicto por un reclamo, de un monto superior a los U$S 5 millones que el mecanismo Covax no reembolsa a Paraguay. Nuestro gobierno pagó por adelantado, parar recibir vacunas contra el Covid que no se entregaron.

El Dr. Gustavo Irala, director de la asesoría jurídica de la cartera sanitaria, dijo en ABC TV que esta acción sigue sin definirse. “El reclamo sigue igual”, indicó.

Comentó que recientemente este mecanismo que surge de una alianza denominada Gavi, envió una nota al Ministerio de Economía solicitando el pago de una multa. “Ellos siguen reclamando un pago en concepto de tarifa de salida, del que Paraguay no está de acuerdo, porque exigimos que nos devuelvan el dinero”, sostuvo.

El monto que piden también es más de U$S 5 millones, indicó Irala. “Nuestro país no recibió más de 3 millones de dosis”, agregó.

Contrato no permite que se revelen precios de los biológicos

La Ley 6.707 establece que tras finalizarse los contratos, autoridades deben presentar un informe sobre este proceso al Senado paraguayo y a la Contraloría General de la República (CGR).

Los convenios vencen recién en el 2024. “Por clausulas de contratos se estableció que no se podían revelar los montos de los precios”, concluyó Irala.

