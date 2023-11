Preocupa aumento del contrabando de carne desde Clorinda, a plena luz

Un video irrefutable que exhibe cómo se hace pasar el contrabando la carne bovina “de escala”, pero al estilo “hormiga” desde Argentina hacia el Paraguay, publicó el pasado miércoles la periodista Mariana Reinke, del medio argentino La Nación.

La información no especifica el lugar, pero señala que es un cruce fronterizo no permitido y donde no existen controles aduaneros. Se presume que el punto señalado no es el único lugar por donde se montan operativos sistemáticos de contrabando, no solo de carne, desde Clorinda, y utilizando pasos secos del cauce del río Pilcomayo. En este caso, llevando al hombro los productos, hasta el otro lado de la línea fronteriza, dentro del municipio de Nanawa (ex-Puerto Elsa).

Las imágenes muestran cómo se realiza el traspaso de las medias reses, desde un camión frigorífico de porte pequeño, ubicado en territorio argentino hacia otros similares, estacionados en territorio paraguayo, por medio de estibadores que con mucha fortaleza llevan al hombro, caminando unos 40 metros, cerca de 130 kg.

Lea más: Con drones, DNIT controla el ingreso de mercaderías de contrabando en Paraguay

De esta forma se corta solo unos pocos minutos la cadena de frío, para que el producto “no pierda” su calidad y pueda ingresar fácilmente al mercado interno y lograr mayor rentabilidad a costa de perjudicar a la producción y a la industria paraguaya.

La información menciona que en el lugar dijeron a la periodista que el contrabando de carne se da “desde hace mucho tiempo”, solo que ahora se ve más, “sobre todo por la gran ventaja cambiaria. Pero también se debe agregar en este punto la gran demanda del dólar en el mercado argentino, y las transacciones, por lo general, se hacen en dólares.

En la publicación, la periodista Reinke realiza una acusación muy grave: “Se saca de la Argentina (la carne) y es Paraguay el que la exporta como carne paraguaya”; “... se llevan la carne argentina por contrabando, que se exporta con sello de otro país”, expresa.

En este sentido, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli, lamentó que el contrabando de carne desde la Argentina fue adquiriendo más notoriedad y ahora ya es de público conocimiento, por lo que realmente llega a ser alarmante a veces. “Pero el contrabando de carne constituye una cadena paralela de comercialización, que abastecen los comercios periféricos, y ya se ha seguido mucho los pasos del contrabando y no se lo puede combatir eficazmente, quizá por falta de recursos o por carencia de decisión política. Pero de que supuestamente se realiza una triangulación es solo una especulación de la periodista, que es irresponsable e infundada.

Argumentó que el problema principal está en la diferencia cambiaria, el contrabando es un gran negocio para los argentinos porque les permite obtener dólares, que está restringido en su mercado.

Por otra parte, el gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, deploró el hecho y aseguró que el contrabando de carne es un peligro para la salud pública y una amenaza a la economía del país. Aseguró que las industrias de exportación están estrictamente auditadas por inspecciones locales e internacionales, y que no se expondrían a participar de estas prácticas.

A su vez, el representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ante la Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato, Tráfico de Rollos y Delitos Conexos (Conalcart), Ceferino Méndez, dijo que el hecho publicado demuestra una situación muy grave contra la producción y la economía del país, y genera gran preocupación en el sector, por lo que piden que la autoridades del Gobierno tomen cartas en el asunto y hagan cumplir las promesas del presidente de la República, Santiago Peña, del combate frontal al contrabando y la ilegalidad, que al principio estuvo bien, pero luego se relajó totalmente.