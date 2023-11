Denuncian desabastecimiento en Hospital Nacional de Itauguá en el área de terapia

Médicos del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) reportaron de forma anónima la falta de medicamentos e insumos que se utilizan en el área de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del referido centro asistencial. Mencionaron que la situación es preocupante porque los perjudicados son los pacientes.

Mencionaron que, debido a este problema los familiares de los pacientes deben comprar los insumos y medicamentos porque en la farmacia no se cuenta con los mismos, según el reporte. Esta situación genera desesperanza entre los familiares de los pacientes, ya que muchos no cuentan con los recursos económicos para costear la compra de estas necesidades.

Manifestaron que de 20 antibióticos básicos sólo cuentan con dos tipos de drogas y estos medicamentos son utilizados para tratar las afecciones de los enfermos que se encuentran en las terapias.

Citaron además que faltan sedantes, ya que son utilizados para que los pacientes intubados y también reportaron la falta de filtros de respiradores que deben ser cambiados frecuentemente.

Incluso faltan unas sondas vesicales, que sirven para que los pacientes puedan orinar y en el caso de jeringas, cuentan con solo unas 60, siendo este un insumo extremadamente básico de uso diario en los pacientes para colocar medicamentos o extraer muestras de sangre para estudios laboratoriales.

Niegan falta de insumos

El director del HNI, Miguel Ferreira, negó a ABC que en la farmacia interna de UTI faltes los citados medicamentos e insumos.

“No es cierto. De repente, momentáneamente faltan algunas que otras cosas por el cambio de gobierno, que se deben hacer algunas nuevas licitaciones, pero hasta los antibióticos más caros tenemos”, dijo.

Agregó que la supuesta faltante es un reporte que se da por una “mala intención” por parte de los denunciantes, aunque no supo indicar cuál sería podría ser el motivo.

La directora de insumos estratégicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Dra. Patricia Luraschi, aclaró que existen medicamentos que ya no se encuentran en la lista básica del Ministerio de Salud, pero que en su reemplazo fueron adquirido otros medicamentos. En cuanto a los insumos dijo que cuentan con el stock suficiente, pero que puede haber algún problema en la distribución.

“Con respecto a los medicamentos para la sedación de los pacientes, como dexmetomidina, y remifentanilo se había comprado durante la pandemia; por el déficit que hubo durante la pandemia con respecto a los medicamentos de milazolan y atracurio, pero ahora ya no tenemos ese problema. Tenemos en stock suficiente y la dexmetomidina y remifentanilo, no forman parte del listado básico del Ministerio de Salud por lo tanto ya no son adquiridos”.

Con respecto al filtro antibacteriano, dijo que está con stock suficiente en los parques sanitarios del ministerio y alegó desconocer si existe algún inconveniente con relación a la distribución interna en el Hospital Nacional.

Dijo que las sondas urinarias cuentan con varios tamaños y que algunos se encuentran en falta debido a inconvenientes en la importación y el traslado.

Agregó también que hay algunos antibióticos que están con una distribución débil, debido a que los procesos de licitación ya debían estar terminados pero algunos fueron paralizados para evaluar los procesos, indicando que regularizarían en tres meses aproximadamente la adquisición de estos medicamentos.