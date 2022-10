Clínicas no realiza análisis clínicos a pacientes ambulatorios por falta de presupuesto

Pacientes que consultaron con médicos del Hospital de Clínicas esta semana reclamaron que pese a la necesidad, dentro del centro médico no se realizan análisis de sangre y de orina a quienes reciben atención médica ambulatoria. También contaron que uno de los tomógrafos no funciona hace unos cuatro meses.

Esta mañana, el director del hospital dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, doctor Jorge Giubi, confirmó que por falta de presupuesto, desde hace años no realizan análisis clínicos a pacientes ambulatorios.

“Ambulatorios hace rato no hacemos porque la capacidad que tenemos, del presupuesto asignado, da solo para cubrir las necesidades de internados y terapia. Por falta de presupuesto no se hacen (los análisis clínicos). Los reactivos que el presupuesto nos da para adquirir, que tampoco son suficientes, son para internados, urgencias y terapia”, aseveró Giubi.

De dos tomógrafos, en Clínicas solo funciona el más viejo

Por otro lado, el director confirmó que de dos tomógrafos, solo uno funciona. El segundo, más nuevo y de más capacidad, se descompuso hace unos meses y los responsables del service no encuentran solución.

“Hace como dos meses y medio estamos así. Trajeron un equipo completo y no pueden solucionar. El tomógrafo no tiene ningún desperfecto, pero la parte de la computadora, que digitaliza la imagen, tuvo un problema que no está pudiendo solucionar la empresa encargada del mantenimiento. Ya se trajo de Japón todo el módulo y persiste el problema. Ya no sé más qué se puede hacer”, indicó el médico.

“Mientras tanto se hacen los estudios con uno. No hay gente relegada, pero sí hay sobrecarga, lo que hace que la vida útil de este otro tomógrafo se reduzca”, añadió el director del hospital.

En la atención a pacientes con cáncer, Giubi explicó que la administración de fármacos la realizan en convenio con el Ministerio de Salud y fundaciones, porque el presupuesto no alcanza para los medicamentos, altamente costosos.

Clínicas no tiene medicamentos caros, pero necesarios, para tratar cáncer

“Una parte (de los medicamentos) compramos, pero con el convenio que tenemos se complementa. Siempre existen limitaciones, la necesidad y la carencia es real. Siempre tenemos pacientes que no pueden comprar medicamentos, que no tenemos porque nosotros no podemos comprar, por eso el convenio con el Ministerio de Salud. Diben también está. Y fundaciones, como Santa Librada, que provee también algunos medicamentos oncológicos, pero siempre hay carencias”. detalló.

“Es una realidad, que haya quejas de los pacientes, es una realidad, no hay porque no podemos”, admitió el director de Clínicas y contó: “Nosotros tenemos un presupuesto para compra de insumos y medicamentos, de alrededor de G. 27.000 millones, para todo, compramos antibióticos, drogas anestésicas, todo, y siempre llega un momento en que el hospital está desabastecido, que no hay, que vivimos año a año. Ahora estamos a flote, estamos teniendo algunos medicamentos, los básicos tenemos, no nos faltan drogas anestésicas, pero siempre existe una necesidad de racionalizar”.