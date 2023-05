Hospital Nacional está sin tomógrafo computarizado hace un año, reclaman pacientes

Desde hace un año, los pacientes del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) reclaman la falta de un tomógrafo computarizado, sumamente requerido para diagnosticar diversas patológicas. El complejo aparato médico está averiado y, pese a los reclamos, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) no brinda una solución, denuncian los afectados.

María Estela Galeano, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama y Familiares (Apacmafa), lamentó la carencia asegurando que muchos enfermos deben deambular por otros establecimientos de salud para realizarse el complejo estudio, que tiene un costo que ronda los G. 3.500.000.

“El tomógrafo hasta hoy día jamás funcionó. No sabemos si el equipo tiene solución o no. Tenemos la tomografía simple y la que es con contraste solamente a pacientes que están internados se les hace; los que somos ambulatorios no tenemos. Tenemos que ver la forma de conseguir”, lamentó Galeano.

La representante de las pacientes con cáncer de mama indicó que el Hospital San Jorge es el establecimiento público que recibe habitualmente a las pacientes del HNI. Lastimosamente, refirió que muchos enfermos con otras patologías desconocen el procedimiento, por lo que deambulan por los hospitales para conseguir el examen clínico.

“Nosotros como asociación buscamos la forma para que la paciente con cáncer de mama pueda hacerse su tomografía. Le enviamos al Hospital San Jorge, que gracias a Dios siempre están dándonos una mano. Los pacientes que saben, acuden a nosotros, pero la gran mayoría buscan en otras instituciones por su cuenta o directamente pagan”, contó.

Muchos no pueden pagar el costo, dicen

En relación al precio de una tomografía computarizada, Galeano refirió que ronda los G. 3.500.000 al tratarse de un paciente con cáncer.

“La mayoría de las pacientes con cáncer requieren de una tomografía completa; es decir, cráneo, cuello, tórax, pelvis; es una totalidad. Una tomografía completa cuesta unos G. 3.500.000 en el sector privado. El precio es de G. 600.000 a G. 700.000 por parte”, comentó.

Galeano sostuvo que muchos de los pacientes no pueden pagar el elevado monto y que tampoco pueden andar deambulando por los hospitales, por lo que requieren de una solución definitiva por parte de la cartera sanitaria.

Consultada sobre la disponibilidad de medicinas y reactivos de laboratorio, la representante de la Apacmafa indicó que “por el momento” en el Hospital Nacional “están bien”, pero que hay otros establecimientos de salud públicos en donde la falta de fármacos oncológicos es crónica.