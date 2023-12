Encontré hongos en mi patio: ¿puedo comerlos?

El conocimiento sobre los hongos en Paraguay ha aumentado en la última década, gracias al Laboratorio de Micología de la Universidad Nacional de Asunción. La bióloga Michelle Campi, docente técnica e investigadora contó que se encuentran reeditando el libro “Hongos silvestres y comestibles de Paraguay y algunas recetas”, lanzado en 2020.

Hoy el libro es de público acceso (ver pdf), para que todos los interesados en este campo puedan aprender más sobre las especies que existen en el país y cómo consumirlas. Sobre el punto, la experta en micología explicó que no se existe una característica específica común que identifique a las especies tóxicas de hongos.

Lea más: Hongos en Paraguay: ¿cómo saber si son comestibles o tóxicos?

¿Puedo saber si un hongo es tóxico?

Campi dijo que han podido identificar ya a 25 especies nativas y una sola es tóxica: “clorophyllum molydites”, un hongo muy común en las zonas urbanas. Contiene un alcaloide que ocasiona síntomas gastrointestinales, como diarrea y vómitos, pero no es letal.

Sin embargo, aclaró que no se puede asegurar que todos los demás hongos en Paraguay son comestibles, pues existen especies que no han sido debidamente catalogadas hasta la fecha. Por ese motivo, para identificar si es posible o no consumir un hongo que apareció en el patio, la bióloga recomienda siempre consultar a un experto, por ejemplo a través de la cuenta de Facebook llamada “Fungi Paraguay”, creada por su equipo para la difusión de la diversidad de la micobiota del Paraguay.

Lea más: Investigadores de la UNA descubren una nueva especie de hongo en Paraguay

“Las características macroscópicas (que se ven a simple vista) a veces no son suficientes, a no ser que sea algo común. No hay una regla, no es que todos los que tienen sombrero y no porque son rojos son comestibles (ejemplificó). No existe una regla”, explicó e insistió que los ciudadanos pueden contactar con ellos a través de Fungi Paraguay para aclarar dudas.

Las especies no se pueden clasificar en comestibles o no comestibles solamente por la morfología. “Necesitamos estudios más finos”, respondió la profesional ante las dudas. Es decir, si se encuentran hongos en el patio, no es recomendable consumirlos hasta confirmar a ciencia cierta que sean comestibles.

Lea más: Exposición fotográfica Funga: el maravilloso reino de los hongos

Algunos beneficios de los hongos:

Casi todos los hongos comestibles producen vitamina D al exponerse al sol.

Aportan muchos antioxidantes que protegen de los efectos de los radicales libres.

Tienen muchos nutrientes pero son bajos en calorías, pues más de 80% de su composición es agua.

Son una opción ideal para dietas vegetarianas, por ser ricos en minerales (hierro, potasio y fósforo) y en proteínas.

Hongos medicinales: una industria prometedora

La bióloga resaltó que en los últimos estudios estuvieron analizando los hongos con propiedades medicinales que existen en la región y se podrían cultivar en Paraguay.

Los hongos poseen propiedades medicinales que brindan beneficios contra un gran número de enfermedades. Algunos de ellos son antimicrobianos, antioxidantes, anticancerígenos, potenciadores del sistema inmunitario, antivirales, hipoglucemiantes, antiparasitario y antiinflamatorios, entre otros.

Actualmente, se utilizan para polvos solubles, cápsulas o pastillas que están disponibles para la venta en el mercado mundial, como suplementos para atletas, por ejemplo. Sin embargo, Campi explicó que las personas pueden consumir los hongos de manera casera, como cualquier hierba medicinal tradicional, siempre y cuando confirmen la especie y sus propiedades, ya que no todas son para consumo ni tienen un buen sabor.

En ese contexto, explicó que hay especies de hongos que son más blandas y con un sabor muy sabroso, por lo cual resultan muy codiciados para el sector culinario. Por otra parte, hay otros hongos que son mucho más duros y con sabor fuerte, por lo que deben dejarse secar para luego molinar y así poder utilizar en las infusiones en general.

Hongos importantes para prevención de enfermedades

Una de las especies medicinales que abundan en la región y en Paraguay es la del género Ganoderma, la más cultivada y comercializada a nivel mundial. La bióloga explicó que es conocida por sus amplias propiedades biológicas, como estimulador del sistema inmunitario, tratamiento y prevención de distintos tipos de cáncer, antibiótico, antiinflamatorio, hipocolesterolémico, nivelador de la glucemia sanguínea, hipotensor y sedante, entre otros importantes beneficios para la salud.

En Paraguay se han estudiado las propiedades antioxidantes y antimocrobianas de especies Ganoderma tuberculosum, G. gibbosum, G. multicornum y varias otras especies que siguen en estudio para recibir el nombre correcto.

Otras especies medicinales detectadas en la Región Oriental de Paraguay son: Trametes versicolor (cola de pavo), Hornodermoporus martius, Pycnoporus sanguineus (se utiliza como cicatrizante y también para extraer pigmentos). También están los hongos girgolas: Pleurotus djamor, P. ostreatus y P. albidus, por ejemplo.

Dichas especies han sido domesticadas exitosamente para el cultivo artesanal y extensivo, por lo cual tienen un gran potencial comercial. También recientemente se ha citado al Phlebopus beniensis, un boletal comestible de la ciudad de Areguá. Otro hongo destacable por su textura y sabor es el Macrocybe titans.

La especialista destacó que algunas de esas especies tienen las mismas propiedades que las que se comercializan en algunos países por U$S 2,2 billones al año. Contó que precisamente esta semana recibieron la adjudicación del Conacyt para desarrollar un proyecto de domesticación y desarrollo de un producto final para el consumidor.

“Queremos hacer hongos solubles, comestibles, en forma de té, café. Ese es el objetio del laboratorio y tenemos un periodo de un año y ocho meses para desarrollarlo”, detalló.

Cultivo artesanal de hongos

Desde el Laboratorio de Micología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Facen) de la UNA venden baldes para el cultivo de hongos comestibles en las viviendas, por valor de G. 50.000.

Además, en diciembre lanzarán un curso de cultivo artesanal de hongos comestibles y medicinales, por lo cual piden estar pendiente de las redes sociales en caso de estar interesados en incursionar el mundo fungi.