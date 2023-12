RGD: Superintendencia de Bancos no cumple orden judicial sobre CDA’s

El 30 de setiembre de 2022 la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, a través del Auto Interlocutorio N° 1.865, ordenó a la Superintendencia de Bancos que establezca el procedimiento adecuado para que todos los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA’s) que estén a nombre de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, sean transferidos a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), en el marco del proceso de comiso de bienes de los condenados, hasta alcanzar la suma de G. 240.554.525.035.

La orden de la magistrada a cargo de la ejecución de la Sentencia Definitiva N° 515 del 17 de diciembre de 2021 que resolvió el comiso de bienes por dicho monto en guaraníes, sumado a otros US$ 11.711.977, luego que las entidades bancarias que emitieron dichos productos financieros hayan informado que “los CDA son títulos de créditos y por imperio del Art. 1.512 del Código Civil, se requiere que el comiso sea haga sobre el título”.

Lea más: Condena ejemplar a Ramón González Daher y su hijo por corrupción

La contestación de los bancos a la jueza Kirchhofer agrega que las entidades no pueden proceder a disponer de los fondos si los CDA no son presentados o privados de eficacia, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Código Civil. No obstante, aclaran que los fondos permanecerán bloqueados hasta tanto el Juzgado Penal de Ejecución a cargo de la causa de RGD resuelva la situación de los mismos.

Orden sobre CDA’s de Ramón González Daher sigue pendiente

A más de un año de la orden del Juzgado Penal de Ejecución a cargo de la causa la Superintendencia de Bancos no ha comunicado sobre el procedimiento que debe llevarse a cabo para ejecutar la transferencia de los Certificados de Depósito de Ahorro de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, y así dar cumplimiento a la Sentencia Definitiva N° 515 del 17 de diciembre del año 2021, que ordenó el multimillonario comiso de los bienes.

Esta situación afecta el proceso de comiso de los bienes del clan luqueño, que a más de un año de haberse iniciado no ha llegado aún ni al 20 por ciento del monto total: G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977; obtenido ilícitamente a través de los préstamos usurarios, según la conclusión del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.

Lea más: Tribunal ratifica comiso de US$ 47 millones a Ramón González Daher

Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo cumplen sus penas a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa; y a 5 años de prisión por lavado de activos, en ese orden, desde el miércoles 7 de setiembre de 2022 en la Penitenciaría de Tacumbú.

Esta semana la jueza Claudia Criscioni, presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que juzgó la causa de Ramón González Daher; fue designada como camarista por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora se debe nombrar a su reemplazante para que se resuelva las solicitudes de resarcimiento económico.

Bienes comisados al usurero son menos del 20 por ciento

La jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer entregó el pasado 22 de noviembre a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) nueve inmuebles pertenecientes a Ramón González Daher y a su hijo, Fernando González Karjallo en atención a la Sentencia Definitiva N° 515 del 17 de diciembre del año 2021, que condenó a RGD a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa; y a 5 años de prisión a su hijo por lavado de activos.

Lea más: Juzgado comisó apenas 20 por ciento de US$ 47 millones de bienes de RGD

Ahora la Senabico tiene que vender las propiedades, de las cuales cinco eran de Ramón González Daher y las restantes pertenecen a su hijo Fernando González Karjallo. El monto que la institución del Estado consiga con el remate de los inmuebles será agregado a la suma que ya fue comisada al clan luqueño.

En la Sentencia Definitiva N° 515 del 17 de diciembre del año 2021 el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Claudia Criscioni, como presidenta; Yolanda Morel y Yolanda Portillo, se ordenó el comiso de los bienes del usurero Ramón González Daher y su hijo, hasta llegar a la suma de G. 240.554.525.035, más US$ 11.711.977.

Hasta ahora el Juzgado de Ejecución a cargo de Sandra Kirchhofer comisó a Ramón González Daher y su hijo las sumas de G. 14.877.906.680 y US$ 4.673.620, según el Auto Interlocutorio N° 779 del 22 de mayo de 2023. Es decir, al cambio actual de la moneda americana, el monto de lo comisado oscila recién unos US$ 6.700.000.

Lea más: Comiso de US$ 47 millones a Ramón González Daher y su hijo ya se está ejecutando

Es decir, de total de los bienes que los condenados que deben ser comisados a favor del Estado, hasta la fecha se ha ejecutado recién cerca del 20 por ciento, a más de un año de haber quedado firme la Sentencia Definitiva N° 515.

Por otro lado, Kirchhofer decretó el bloqueo de 87 inmuebles de RGD, que una vez inscritas a nombre del Estado serán entregadas a la Senabico para su venta.

Víctimas de usura esperan el resarcimiento económico

El grupo de 156 víctimas de usura, encabezado por el Arq. Julio Adolfo Mendoza Yampey, espera celeridad por parte de la Justicia para el pago del resarcimiento económico por el daño que sufrieron a consecuencia de los préstamos con excesivos intereses del usurero Ramón González Daher.

Lea más: Ramón González Daher "fue para mí una catástrofe", dice víctima de usura

Mendoza Yampey agregó que para el efecto se debe designar lo antes posible al magistrado que reemplazará a la jueza Claudia Criscioni, presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, quien fue electa por el pleno de la Corte Suprema de Justicia como camarista del fuero.

El querellante en el juicio que terminó con la condena de Ramón González Daher a 15 años de cárcel y su hijo Fernando González K., a 5 años de prisión; alentó a las víctimas de usura del clan luqueño a recurrir ante la Justicia para que reciban el resarcimiento económico.

Recordó que entre el 2015 y 2016 el Estado agrandó en demasía la deuda con su empresa constructora “M & T”, por lo que primeramente recurrió a los bancos para cumplir con sus proveedores y empleados; y luego llegó hasta RGD, pensando que los préstamos usurarios serían por un plazo breve.

Lea más: Revés para Ramón González Daher en litigio contra víctima de usura

“Ramón González Daher fue para mí una catástrofe porque debido a los intereses excesivos que cargaba a los préstamos, la empresa que junto a mi familia nos llevó 40 años levantar, se fue al derrumbe”, dijo Mendoza Yampey a nuestro diario.