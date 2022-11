Comiso de US$ 47 millones a Ramón González Daher y su hijo ya se está ejecutando

La jueza penal de Ejecución Sandra Kirchhofer confirmó hoy que desde el 30 de setiembre pasado se están llevando a cabo las transferencias de las cuentas bancarias de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo a una cuenta del Banco Nacional de Fomento.

Con estas transferencias se está haciendo efectivo el comiso especial de bienes de los condenados a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, en el caso de RGD; y a 5 años de prisión por lavado de activos en el caso del hijo.

El comiso de bienes de padre e hijo es por la sumas de G. 240.554.525.035 y 11.711.977 dólares, es decir, un total de US$ 47.087.642, según la Sentencia Definitiva N° 515 dictada en fecha 17 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Claudia Criscioni (presidenta), Yolanda Morel y Yolanda Portillo.

En el juicio oral y público que finalizó el 10 de diciembre de 2021, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal, y la querella representada por Julio Mendoza Yampey, lograron probar que la suma comisada es el fruto de los intereses excesivos cobrados por Ramón González Daher a sus víctimas de usura.

Conforme a la ley, el producto del comiso se destina en un 25 por ciento a los gastos administrativos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El otro 25 por ciento se destina al Ministerio Público y al Poder Judicial; mientras que el restante 50 por ciento se destina a Senabico para programas de prevención de delitos y de rehabilitación.

Resarcimiento a víctimas de RGD está garantizada

La Sentencia Definitiva N° 515 dispone en el punto 11 “el secuestro de los cupones de interés individualizados en las fojas 130, 131, 192, 193, 194, 223 y 224 del Tomo IV de la carpeta fiscal, a los efectos de garantizar la reparación del daño”.

Al respecto, la abogada Patricia Doria, representante del querellante Mendoza Yampey, aclaró que cada una de las víctimas hará su propuesta de reclamo y la parte jurisdiccional será la que resuelva el monto de la indemnización.

La letrada aclaró que el comiso especial de bienes de padre e hijo no debe perjudicar el derecho de las víctimas al resarcimiento. Es decir, en caso de que no haya suficiente dinero y otros bienes para indemnizar a las víctimas de usura, se usarán los US$ 47 millones, como indica el artículo 90 del Código Penal.

RGD y su hijo cumplen condenas en Tacumbú hace casi dos meses

Ramón González Daher y Fernando González Karjallo cumplen sus condenas a 15 años y 5 años de cárcel, respectivamente, desde el 7 de setiembre pasado, en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, luego que la sentencia dictada por un Tribunal Especializado en Delitos Económicos quedó firme y ejecutoriada.

El colegiado dictó la Sentencia Definitiva N° 515 en fecha 17 de diciembre de 2021 y notificó a las partes. La defensa apeló el fallo y recusó a varios camaristas para dilatar el estudio del recurso.

Luego de numerosas chicanas, el 12 de agosto de este año el Tribunal de Apelación Penal integrado por los camaristas Gustavo Santander, Andrea Vera Aldana y Arnulfo Arias confirmó ambas condenas y el comiso de bienes por US$ 47 millones. Contra este fallo la defensa presentó un recurso extraordinario de casación.

González Daher volvió a plantear un sinfín de recusaciones buscando dilatar el estudio del recurso en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal se conformó con los ministros Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera y el camarista Arnaldo Fleitas; y el 2 de setiembre pasado declaró inadmisible el recurso de casación. Con esta decisión quedó firme la sentencia condenatoria.