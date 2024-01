¡Atención!: desde mañana se multará el uso indebido del carril único de buses

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recordó que desde este lunes se multará a los conductores que no respeten el carril único de buses en la ex ruta Transchaco, implementado para el ordenamiento vial. Los transportistas que no circulen por la vía exclusiva se exponen a una sanción de G. 2.000.000, mientras que conductores de vehículos particulares que la utilicen indebidamente, hasta G. 1.000.000.