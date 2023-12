Carril exclusivo de buses: Caminera inició controles preventivos en la ex-Transchaco

Este martes a las 5:00, la Patrulla Caminera inició el operativo de controles preventivos para concienciar a la ciudadanía con respecto al uso del carril exclusivo para el transporte público, dispuesto por el MOPC sobre la Ruta PY03 (ex-Transchaco) en un tramo de 11 kilómetros.

El inspector Arnaldo González, de la Patrulla Caminera, indicó que por el momento solamente están dirigiendo el tránsito para indicar a los conductores de vehículos livianos que no utilicen el carril exclusivo, para así lograr una mejor circulación tanto para ellos como para los colectivos.

El inspector explicó que, en horario diurno, la disposición es que los agentes se coloquen en el carril de ingreso a la capital y por la tarde en el de salida, atendiendo a la mayor circulación en esos sentidos.

González señaló que, de los 11 kilómetros que abarca la medida, la Patrulla cubre el comprendido entre la rotonda al puente Remanso y el túnel de Semidei, a partir del cual cuentan con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción.

Lea más: Transporte habilita carril exclusivo para buses, sin control ni educación vial a los automovilistas

Carril exclusivo de buses: por ahora no habrá multas

El inspector González señaló que, por el momento, la disposición de la autoridad es que no se cobre multas a los conductores sorprendidos utilizando el carril no correspondiente, pero no descartan que próximamente, tras un periodo de adaptación, se sancione a los infractores.

González lamentó que, sin los controles, los automovilistas no respeten esta disposición, por lo que esperan que con este proceso y la correspondiente cartelería la situación cambie.

Además, indicó que con la aplicación de esto se percibe la diferencia en la fluidez del tránsito, principalmente para los colectivos.