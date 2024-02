IPS: Asegurados esperan hasta 2025 para cirugías oftalmológicas, por falta de quirófanos

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron que deben esperar hasta el 2025 para someterse a una cirugía de ojos por cataratas, ya que desde el seguro social indican que ya no hay turnos para este año. Para muchos, esperar siquiera 30 días es imposible, ya que la degeneración de la visión avanza y requieren de una intervención urgente.

Las cataratas son una de las causas más frecuentes de pérdida de visión y se deben a la pérdida de transparencia del cristalino. Lamentablemente, no existe ningún tratamiento farmacológico y, una vez que han iniciado, ningún medicamento puede curarlas o evitar que evolucionen. El único tratamiento eficaz es la cirugía.

El doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud del IPS, reconoció a ABC que actualmente se está acumulando una cantidad importante de pacientes que requieren de una operación oftalmológica. Afirmó que esta situación ocurre por la falta de quirófanos en el Hospital Central.

“Hay una lista de espera importante en oftalmología por la falta de quirófanos en el Hospital Central. Solo tenemos 11 quirófanos en todo el hospital, cuando deberían haber 24 salas de operación”, sostuvo el médico.

El gerente de Salud resaltó además que la falta de quirófanos también afecta a pacientes con otras patologías y que requieren de una intervención quirúrgica. “Esos 11 quirófanos están distribuidos para todos; ahí hablamos de cirugía general, oftalmología, otorrino, urgencias, todo. No tenemos quirófanos, esa es la verdad”, lamentó.

Sala de cirugía de IPS debía ser remodelada, pero quedó destruida

El gerente de Salud recordó que durante la administración del expresidente del IPS, Vicente Bataglia, se aprobó la remodelación de la sala de cirugía, ubicada en el séptimo piso del Hospital Central. No obstante, el espacio quedó abandonado porque se registraron inconvenientes con los equipos biomédicos entregados por Neighpart S.A.

“El séptimo piso era área de quirófanos, pero ese lugar ahora está destruido. Se iba a realizar una remodelación para colocar allí estos quirófanos modulares que finalmente quedaron ahí (afuera), porque hubo un problema con su compra y entrega”, indicó Morínigo.

En septiembre del 2023, equipos biomédicos de multimillonario valor fueron hallados abandonados en el predio del Hospital Central, entre los que se encontraba todo lo necesario para montar once quirófanos, según habían informado desde Neighpart S.A, proveedora de las máquinas y cuyo representante legal es Claudio Alberto Escobar Brizuela.

“Esos equipos siguen ahí, a cargo del Ministerio Público”, puntualizó el gerente de Salud, afirmando que desconoce el proceso del citado caso.

Falta de equipos impide cirugía en otros hospitales

Consultado sobre la posibilidad de realizar cirugías oftalmológicas en otros servicios de IPS, como el Hospital Ingavi, el doctor Morínigo indicó que el establecimiento tiene la posibilidad, pero que el traslado de equipos biomédicos resulta imposible.

“Se podría hacer la cirugía en otro hospital, pero los equipos son el problema. No se pueden trasladar esos equipos. En el Hospital Ingavi, por ejemplo, hay posibilidad, pero eso implica trasladar todos los equipos allá, cosa que resulta imposible. En Ingavi hay unos 20 quirófanos, pero también tiene sus especialidades, como traumatología, urología, neurocirugía y otros”, aseguró el médico.

El gerente de Salud recordó, que en el Hospital Ingavi tampoco se pueden realizar cirugías pediátricas. “No se puede operar un paciente pediátrico, porque el hospital no es pediátrico, no hay terapia intensiva pediátrica y no hay pediatras”, puntualizó.

Marcos Martínez, director de Apoyo y Servicios del Hospital Central, confirmó por su parte que actualmente el Hospital Ingavi cuenta con 22 quirófanos, de los que 17 están operativos. Explicó que para los cinco restantes no se dispone de personal médico.

“Para que el Hospital Central funcione bien, necesitamos 24 quirófanos y tenemos la mitad”, finalizó diciendo el gerente de Salud.