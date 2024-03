MEC propone Jornada Escolar Extendida los sábados, pero los directores se oponen

Ante las carencias en las escuelas que desarrollan el programa de Jornada Escolar Extendida (JEE), el ministro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, propuso esta mañana que el plan pase a realizarse los sábados, en lugar de contar con doble escolaridad (8 horas) de lunes a viernes.

Ramírez justificó esta decisión indicando que el proyecto muestra falencias a lo largo de su ejecución desde el 2022, en 300 instituciones educativas. De US$ 20 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para este plan, se utilizaron US$ 12 millones.

“El saldo se va a ejecutar, siempre dentro del mismo proyecto, solo que al programa le hicimos un cambio en su metodología, simplemente porque vimos que como se estaba implementando no tenía el éxito o no desarrolló la idea”, declaró en contacto con ABC Cardinal.

Según el ministro, en algunos casos el plan “se usó para que haya dos turnos, pero supuestamente era una jornada extendida”.

MEC: Faltan docentes y almuerzo escolar para desarrollar Jornada Extendida

La falta de docentes de Artes, Deportes e Inglés, además de la infraestructura inadecuada y ausencia de almuerzo escolar, son las principales críticas al proyecto, que sin embargo es bien visto por directores y docentes.

De los US$ 8 millones que quedan para las jornadas extendidas, US$ 2,5 millones son para almuerzo escolar, pero el MEC no ejecuta los recursos para este rubro.

El director de la escuela Próceres de Mayo de Lambaré, Edgar Faría, comentó que la Jornada Extendida se desarrolla bien, “si cuentan con todos los recursos”.

“Nosotros tenemos todo, infraestructura, profesora de Inglés, de Artes y Deportes, pero nos falta el almuerzo escolar para estar al 100% y demasiado necesitamos”, afirmó.

La próxima semana remitirán un proyecto para que la Municipalidad de Lambaré “adelante” la distribución del almuerzo escolar para mayo. La comuna había confirmado a ABC que llegarían con la comida para 5 instituciones educativas recién en julio.

MEC: Luis Ramírez habla de mejorar calidad de docentes, pero estudiantes reclaman falta de profesores

De acuerdo con un último análisis del Banco Mundial, Paraguay es uno de los tres países de América Latina que obtuvo peores resultados en educación en Matemáticas, Lengua y Ciencias.

El ministro Ramírez manifestó que la única manera de salir de este pozo es “mejorar el ingreso y la calidad de los docentes”.

La respuesta de los estudiantes se dio también esta mañana, con una sentata en el Colegio Nacional José P. Guggiari. “Nos faltan docentes para 340 horas cátedra”, reclamaron al ministro.