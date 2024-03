Parxin: Junta pide explicaciones a Nenecho ante informe de la CGR

En sesión ordinaria, la Junta Municipal de Asunción debatió en torno a las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) en el caso Parxin. El ente contralor realizó cuatro observaciones en las que desnuda falencias de la Municipalidad de Asunción, que no fiscalizó ni detectó irregularidades en el contrato para la implementación del estacionamiento tarifado. El sistema se encuentra suspendido y la comuna anunció en febrero pasado que buscará la rescisión del contrato.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) dijo durante la sesión que se publicó el informe de la CGR y expresó que el documento estaría de acuerdo con los cuestionamientos hechos por la ciudadanía y los medios de comunicación. Pidió solicitar al intendente que remita el informe de la CGR a la Junta Municipal, además de explicar cuál será la respuesta ante las críticas del ente contralor.

Grau mencionó que la CGR afirmó que la Municipalidad de Asunción no tomó las medidas para comprobar o desestimar las inconsistencias denunciadas sobre las posibles ventas de acciones del Consorcio Parxin. Además, el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) no advirtió que la aplicación desarrollada durante la fase previa a la implementación no correspondía a la que fue originalmente ofertada por el Consorcio Parxin, denominada sistema “EasyPark”, entro otros puntos.

Parxin: pidieron enviar documentación que ayude en puja judicial

Por otra parte, el concejal Humberto Blasco (PLRA) solicitó que los dictámenes y notas referentes a Parxin que estén en la Junta Municipal sean enviados a la Intendencia, de manera que sirva a los abogados que trabajan en la rescisión del contrato. Ambos pedidos de los concejales se aprobaron.

La Municipalidad tiene, desde hoy, cinco días hábiles para contestar a la Contraloría. Posteriormente, la CGR dará su dictamen.