Nenecho descartó plan participativo para Costanera e hizo otro “a escondidas”, denuncian

El arquitecto Gustavo Masi, quien ha trabajado en la función pública y el sector privado, se refirió al proyecto para un nuevo Plan Maestro para la Costanera de Asunción, que se pretende aprobar en la comuna sin que la ciudadanía haya accedido al mismo.

Masi comentó que semanas atrás, se encontró con el intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), a quien le dijo todas las falencias que tiene dentro de su administración, entre las que citó la atrasada obra de desagüe pluvial sobre la avenida Molas López y el plan para la Franja Costera. El arquitecto le refirió que no está en contra de que se actualice el plan, sino que está preocupado de que la administración del intendente cartista “malvenda” los valiosos terrenos municipales.

Esto se debe a que la actualización del plan, permitirá la venta de varios terrenos municipales a empresas, ya que el uso de suelo será cambiado. El arquitecto sentenció que actualmente las tierras no tienen infraestructura, por lo que las mismas se venderían por un monto mucho menor a lo que se debería.

Costanera: plan “Asu Viva” fue descartado

Recordó que años atrás se realizaron talleres organizados por la Municipalidad de Asunción para difundir y debatir sobre un proyecto para la Franja Costera denominado “Asu Viva”, durante la administración del entonces intendente Mario Ferreiro. Este proyecto había sido financiado por el Banco Mundial y no le costó un solo guaraní a la comuna. No obstante, el plan no tuvo aprobación de la Junta Municipal (mayoría colorada).

“Estuvimos involucrados muchos profesionales y también la sociedad civil en general. ¿Cómo es posible que ahora se haga un nuevo proyecto y ya se envíe a la Junta para su aprobación, sin haber hecho un solo taller?”, criticó el arquitecto.

“Lo que sí, debe salir bien el plan, porque nosotros los ciudadanos somos los dueños de eso. ¡Somos quienes tenemos que disfrutar de eso! Debemos participar”, indicó.

En el anterior plan, se previa la instalación de los servicios básicos y refulados de los terrenos antes de venderlos, lo que incrementaría sus valores. Asimismo, el dinero recaudado de las ventas debía ser utilizado en mejorar la zona de la Costanera.

“Este señor quiere aprobar algo sin participación, a tambor batiente. Acá hubo un equipo multidisciplinario que trabajó antes y eso se descartó. Esas son las cosas que te llama la atención como ciudadano. ¿Qué hay detrás de esto? Si vos no tenés nada que esconder, llamás a un taller”, cuestionó. Dijo que a un taller no se va un político, se van profesionales que entienden, para trabajar.

Existen tres inmuebles municipales valiosos en el tramo 2 de la costanera, que en total suman 50 hectáreas. Se trata de las cuentas catastrales 15-1485, 15-1487-01 y 15-1486-1.

Firmas piden participación

Hay 17 organizaciones de la sociedad civil que juntas firmaron una nota dirigida a la Junta Municipal de Asunción en setiembre pasado, pidiendo participación en el proceso de actualización del Plan Maestro, pero fueron totalmente ignoradas hasta ahora, había denunciado el arquitecto Gonzalo Garay, coordinador de los anteriores planes de actualización.