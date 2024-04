Video: el infructuoso y dramático intento de los pasajeros para sofocar el fuego del bus incendiado

El hecho ocurrió sobre la ruta PY03 Elizardo Aquino, frente al Asunción Golf Club, entrando a la zona del Corredor Vial Botánico. El vehículo de transporte público, de la empresa La Chaqueña, comenzó a arder en llamas y los pasajeros utilizaron el único extintor que estaba dentro, sin resultado positivo.

David Treithamer es un pasajero que se encontraba en la zona del medio del colectivo, que circulaba lleno, cuando todos escucharon el sonido de una explosión.

Comenta que inmediatamente el chofer paró la marcha, bajó a verificar lo que pasaba y ya vieron cómo el fuego comenzaba a salir de la parte delantera, donde se encuentra el motor.

“La gente se desesperó y todos comenzamos a bajar lo más rápido que se podía. Una señora se cayó en el trayecto, pero todos salimos y a nadie le pasó nada”, especificó.

Un sólo extintor

Una vez que todos los pasajeros estaban fuera del colectivo, David se percató de que el chofer había bajado un extintor y lo puso en el suelo, mientras hacía llamadas.

“No sé si no sabía cómo usar su extintor o del susto bajó ahí, así que agarré y comencé a tratar de apagar el fuego pero rápidamente se propagó y ya no había caso. Además el artefacto, no tenía fuerza y era chico para lo que estaba pasando”, relató.

Finalmente, los vidrios de las ventanas reventaron y el fuego consumió por completo el colectivo.

Ordenan apertura de sumario

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones emitieron un comunicado donde informan que tanto el chofer como los pasajeros que iban a bordo del bus incendiado, esta mañana, se encuentran en buen estado de salud. “No se registra ningún herido”, resalta.

“Si bien el vehículo en cuestión tiene su inspección técnica vehicular al día, desde MOPC lamentamos lo ocurrido así como el impacto en los viajes al trabajo tanto de pasajeros como personas que transitan por la zona”, indican.

Por su parte, el Viceministerio de Transporte del MOPC procedió a la verificación presencial con funcionario del Departamento de Fiscalización y Control, para la individualización de la unidad y se ordenó la apertura de un sumario a fin de identificar las causas.