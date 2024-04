Hambre Cero: Gobierno denigró a estudiantes en intento por justificar falencias de la ley; universitarios en vigilia anuncian marcha

Antes que abrirse al diálogo y tener en cuenta los pedidos de los estudiantes de universidades públicas, los políticos del cartismo, incluido el presidente de la República, Santiago Peña, se dedicaron a denigrar a los jóvenes y a rechazar y poner siempre en tela de juicio sus reclamos por blindar el financiamiento del Arancel Cero, luego de la homologación de la ley Hambre Cero.

Los estudiantes, además exigen blindar todos los demás programas que eran financiados con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), destinados a educación y a salud.

Ante el pedido de una nueva ley para blindar el Arancel, proveniente de algunos sectores estudiantiles, el presidente Santiago Peña aseguró que no ven la necesidad de emitir una nueva legislación.

“Obviamente hay muchos sectores de la oposición que por supuesto les gustaría generar ruido en el ámbito legislativo”, indicó el titular del Ejecutivo, dando a entender que los alumnos están influenciados por factores externos.

Hambre Cero: “No son más de 100 los estudiantes”, minimizó diputado cartista

Uno de los legisladores más repudiados por los universitarios en los últimos días fue el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR – cartista) quien afirmó que quienes reclaman “son un puñado de estudiantes, no más de 100″, por lo que existen nulas posibilidades de derogar la ley Hambre Cero.

Sectores universitarios insistieron en los últimos días en que es necesaria la derogación de la normativa para debatir sobre una nueva, que tenga en cuenta a todos los sectores.

“Como dice el ministro, algunos se van a leer y no comprender”, manifestó Núñez en su discurso, aludiendo al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

Precisamente, el titular del Ministerio de Economía es el siguiente en la lista.

Hambre Cero. “Parecen estudiantes de la UNA”, declaró el ministro de Economía

“El hecho de que el dólar se haya mantenido estable es una virtud de la macroeconomía. Yo quisiera saber cómo estaría el bolsillo de toda la gente si el dólar en vez de G. 8.000 hubiese estado en 30.000, 40.000 o 50.000. No apreciamos o no queremos apreciar el efecto que tiene la macroeconomía en el bolsillo, pareciera que somos estudiantes de la UNA”, manifestó el martes en contacto con Mega TV.

Sus declaraciones causaron indignación e igualmente estallaron en reclamos de los jóvenes que están movilizados tanto en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) como en la Universidad Nacional del Este (UNE) y en las demás universidades públicas. Ayer se declararon en vigilia y anuncian para mañana, a las 18:00, una marcha nacional hasta Mburuvicha Róga.

Conocido por sus improperios y hasta denunciado por violencia verbal, el diputado Yamil Esgaib (ANR- cartista) trató de “akané” a los jóvenes de la UNA, en la sesión ordinaria del miércoles.

“La gente que no quiere entender, no quiere ver. Es muy difícil debatir, lastimosamente, y están también los que en el idioma coloquial y paraguayito, el akané, ahí tenés los akané, que no hay luego caso de que entienda por que itavy kaka voi py (son demasiado ignorantes)(sic)”, expresó.

Hambre Cero: Diputado trato de “akané” a universitarios y defendió la fuente 10 para Arancel Cero

El legislador siguió además el libreto del oficialismo acerca del Arancel Cero. “Los fondos del Arancel Cero serán financiados con fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro Nacional, los cuales serán de carácter blindado y no podrán ser disminuidos ni reprogramados”, dijo en la plenaria.

Criticó igualmente que se inste a crear una nueva ley para asegurar el Arancel Cero y otros programas como el que asegura medicamentos para pacientes con cáncer. “Los mentirosos son ustedes, señores. Dejen de mentir a la gente, a los estudiantes, a las familias. Acá los mentirosos son ustedes. ¿Qué ley más piko falta?”, agregó.

Esgaib ya había sido suspendido por 30 días sin goce de sueldo por violencia verbal hacia una colega. “Me quiero convertir en mujer para cagarle a patadas a Celeste Amarilla”, había dicho, para luego agarrar de la cara a la periodista Rocío Pereira, para indicar que hace preguntas “boludas”.

En la misma sesión del miércoles, el diputado cartista Rodrigo Gamarra, minimizó la lucha estudiantil y aseguró que “hay políticos que se quieren aprovechar de la juventud” , hablando sobre una supuesta injerencia partidaria dentro de los paros.

Hambre Cero: Federico Mora se sumó a discursos denigrantes

Finalmente, entre los más escrachados por los jóvenes está el viceministro de Educación Superior, Federico Mora, quien en una entrevista dijo: “¿Por qué un estudiante de odontología tiene que manejar información de políticas públicas?”, minimizando la postura de los jóvenes sobre al nueva ley Hambre Cero. El también titular del Consejo Superior Universitario (Cones), criticó las protestas, asegurando que “hay una desinformación interesada”.

La decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, María Viviana Ríos, desmintió que exista injerencia o que los estudiantes tengan motivos externos en las protestas.

“Los estudiantes de la UNA son la reserva moral del país. A mí me molesta cuando hay voces que dicen que están instrumentados o hay injerencia externa. Ellos piensan por sí mismos”, afirmó.

Agregó que desde la unidad académica, respetan la decisión de los jóvenes.

Hambre Cero: estudiantes anuncian marcha nacional y rechazo rotundo a la ley

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y de universidades públicas del interior anuncian para mañana una marcha nacional, en rechazo de la ley Hambre Cero.

Luego de una plenaria con masiva presencia de estudiantes de casi todas las facultades del campus de San Lorenzo y de otras sedes de la UNA, los jóvenes decidieron además continuar con el paro y las tomas de algunas unidades académicas. Ayer se declararon en vigilia.

“Se logró la unidad de todo el estudiantado universitario, todos estamos disconformes con las decisiones que fue tomando el Gobierno”, aseguró Ernesto Ojeda, de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso).

Agregó que hay un “rotundo rechazo” a la ley Hambre Cero y que presentarán un nuevo proyecto que surja desde el estudiantado y no solo desde el Ejecutivo y desde el Parlamento Nacional.

Hambre Cero: Consejo Superior de la UNA también suspendió actividades

Desde el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UNA, decidieron el sábado continuar con el cese de actividades académicas y administrativas hasta mañana, buscando “continuar el diálogo” con los estudiantes.

Además, se prevén también este martes elecciones para un nuevo rector y vicerrector de la casa de estudios. La actual rectora, Zully Vera, se lanza para el rekutu y decidió llamarse al silencio hasta que se concluyan las votaciones y se conozcan los resultados.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, también siguen firmes, según comentó Oliver Pintos, en ABC Cardinal. Representantes de la Universidad Nacional del Este (UNE) confirmaron igualmente que siguen las protestas.