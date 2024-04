Alumnos y padres denuncian falta de docentes en institución de Itauguá

La falta de docentes del Centro Educativo Departamental Municipal Dr. Celso Pedrozo, que se encuentra ubicado en Potrero Guazú de la ciudad de Itauguá, según manifestaron los padres repercute en los estudiantes. De acuerdo con lo que manifestaron los padres, los estudiantes van a la institución pero no desarrollan clases por la falta de docentes.

Los padres pidieron a las autoridades de la Gobernación, la Municipalidad de Itauguá y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) resolver el problema, porque los alumnos deben continuar con sus estudios.

La situación incluso se agravó debido a que la directora Elizabeth Pereira presentó su renuncia al cargo de la Dirección de la institución aparentemente porque no quiso trabajar con los administrativos contratados por la Gobernación de Central. Según versión de los padres y alumnos, la directora renunciante incluso manifestó a los alumnos que la institución se cerraría.

Este hecho molestó a los padres y estudiantes, por lo que se movilizaron para obtener una respuesta por parte de las autoridades. En ese sentido, Miriam Candia -madre de familia- dijo que el problema se da con los cambios de autoridades, porque ingresan a funcionarios de su confianza.

“Nosotros no miramos el color. Solo queremos que resuelvan el problema que tienen las autoridades. El problema es que esta institución no solo está direccionada por el Ministerio de Educación, sino que también depende de la Gobernación de Central para contratar a los docentes. También tenemos el problema de la renuncia de la directora, que no puede dejar su función porque en la Supervisión no se le admite su renuncia. Ella renunció porque no quiso trabajar con la parte administrativa que mandó la Gobernación”, refirió Miriam Candia.

Gobernación garantizará la contratación de docentes

Durante la manifestación de los padres se presentó el secretario de Educación de la Gobernación, Héctor Valdez, quien fue en representación del gobernador Ricardo Estigarribia (PLRA). Este manifestó que los estudiantes podían contar con la contratación de los docentes, pero que primero se deberá definir la situación de la directora que se encuentra renunciante.