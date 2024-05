Transporte público: “Reguladas son culpa de retraso en pago del subsidio”, insisten empresarios

César Ruiz Díaz, empresario del transporte y titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), acudió esta mañana a una convocatoria en la Cámara de Diputados y cuestionó los sucesivos planes gubernamentales y exigió la creación de un verdadero “plan maestro”.

“No (hay que) empezar a repetir la vieja historia de lo que había sucedido con el Plan Maestro del año 2000, del famoso Plan Ceta, donde han pasado 24 años y no ha sucedido nada, después vino el plan de la JICA (cooperación japonesa), tampoco se hizo nada”, ejemplificó.

Ruiz Díaz aseguró que desde que asumió Santiago Peña no vio nada nuevo para mejorar el sistema, más allá del carril exclusivo de Ruta PY03. “Pero eso no es cierto, el carril exclusivo estaba ya de antes, lo que hicieron ahora fue pintarlo, y encima no se ejerce un control sobre la utilización de ese lugar en un país como el nuestro que carece totalmente de educación vial”, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Gobernador cuestiona que haya menos colectivos pero se pague más subsidios

Transporte público: no se oponen a las mejoras

Admitió que el sistema de transporte público “va degradándose año tras año”. Calificó de lamentable lo que sucedió con el metrobús. “Hubiese sido un modal de transporte de mucha utilidad, porque iba a generarse como un alimentador”, dijo.

El empresario señaló que, muy por el contrario a lo que la gente cree, que el “sector es el que siempre se opone a las mejoras, a la creación del tren de cercanías, del metrobús” y otras modalidades de transporte, “para nosotros es un alimentador de nuestro flujo de pasajeros, que tiene la versatilidad de poder ingresar a los barrios”.

Lea más: Transporte público es un derecho humano y el Estado debe garantizarlo, según diputado

Tampoco se opone al subsidio por kilómetro

Con respecto a la propuesta del subsidio por kilómetro en lugar de por pasajero, dijo que es “una alternativa válida que celebramos porque vemos que empieza a generarse el uso de la razón, porque los costos del transporte público son por kilómetro”.

“Acá no es la manera de cómo se va a remunerar, sino seriedad con la que se va a encarar el pago. Hoy el punto es que el sector vive desfinanciado y viene la ministra y dice: ‘ya te pagué mucho’. No me ha pagado absolutamente nada”, se quejó.

“Es la devolución de un dinero que nosotros ya utilizamos para generar la operación”, justificó y aseguró que lo adeudado por dos meses gira en torno a los G. 90 mil millones.

“Lo que hay que entender es que G. 5.300 cuesta un pasaje en el servicio diferencial. El Gobierno nacional dice: ‘yo pago el 50% y el pasajero paga el otro’. El Gobierno me devuelve ese dinero 180 días después, obviamente que se genera un desequilibrio que nos obliga a recurrir al sistema financiero”, criticó.

Lea más: Diputado insiste con una ley para unificar criterios en el servicio del transporte público

Reguladas “son fruto de la degradación”, justifican

Ruiz Díaz señaló que ese déficit entre lo que ellos recuperan con el pago del subsidio y lo que pagan de intereses en el sistema bancario es lo que genera la quiebra de las empresas del sector. Señaló que las “reguladas” son producto de ese déficit al generar que las unidades de transporte queden fuera de servicio por falta de mantenimiento.

Esto fue acompañado por Rolando Zuccolillo, presidente de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana, quien señaló que en estas condiciones lo que hay que preguntarse es cuánto más podrá aguantar el pasajero, que hoy en día se está volcando a otras formas de transporte y solo el 18% sigue utilizando el colectivo.

Lea más: Gobernación de Central presenta plan de nuevo sistema de transporte del área metropolitana

Recordó que el año pasado hubo un retraso de un año en el cobro del subsidio y seis meses sin definir la tarifa. “Yo no puedo trabajar cuando el combustible está subiendo siendo que no sé cuánto me van a pagar”, criticó. “Igual lo hacemos, pero perjudicamos aún más nuestra posición”, agregó.

“El que quiere ser más cauto y especular a ver cuándo va a cobrar, la solución lógica es recortar su propio servicio hasta que le digan cuánto va a ganar”, remarcó.