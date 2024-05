Municipalidad de Asunción: deuda por bonos crece y se ejecuta cada vez menos, según concejal

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el concejal municipal de Asunción Álvaro Grau (Patria Querida) cuestionó la gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) de las finanzas de la Municipalidad, afirmando que el jefe comunal “viene endeudando cada vez más todos los años” a la Municipalidad, y señaló como ejemplo los créditos a corto plazo que la Intendencia suele adquirir a finales de año para el pago de aguinaldos y salarios de diciembre.

Comentó que esos créditos son sacados cada vez más temprano en el año, en agosto o septiembre, y por montos cada vez mayores. Agregó que esos montos solían pagarse en cuatro meses, pero que el intendente ahora pide pagarlos en 12 meses.

Lea más: Municipalidad de Asunción no explica dónde están G. 500.000 millones en bonos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se refirió también al endeudamiento de la Municipalidad por la modalidad de créditos del tipo bono, afirmando que esa deuda crece, ascendiendo a más de 150 millones de dólares, pero “se ejecuta cada vez menos”.

Afirmó que, de los 150 millones de dólares, según el balance de la Intendencia, debería haber en caja unos 569 mil millones de guaraníes, aunque el concejal dijo dudar que esos fondos realmente estén en caja.

La emisión de bonos es una forma de financiamiento que implica la emisión de títulos de deuda que son comprados por inversores, quienes reciben intereses sobre el capital prestado. La Municipalidad ha realizado hasta ahora nueve emisiones de bonos y ahora está en estudio la emisión número 10.

“No ejecutó un solo guaraní”

Señaló que “hace días” el intendente Rodríguez volvió a pedir que la Junta Municipal apruebe pedir bonos por 380 mil millones de guaraníes y que recientemente también pidió que la Junta apruebe la postergación del pago de un crédito a corto plazo por 240 mil millones.

“La última emisión de bonos que sacó la Municipalidad fueron dos emisiones de 180 mil millones de guaraníes (cada una) a (una tasa de interés del) 16,85 por ciento”, relató. “Eso hace un año y medio (a finales de 2022), lo que significa que cada una pagó 42.967 millones solo en interés y todavía no ejecutó un solo guaraní para las obras de desagüe para las que emitió los bonos”, explicó.

Lea más: Asunción: la deuda a corto plazo de Nenecho, duplica el monto que se tiene para pagar

Afirmó que el intendente Rodríguez mintió al decir que ejecutó los fondos de esa emisión de bonos en obras de desagüe pluvial en las cuencas de Molas López, Isabel la Católica y Rocío Cabriza, ya que esas obras se realizaron “con bonos anteriores”.

“Estos bonos fueron emitidos en noviembre de 2022, las adjudicaciones de esas cuencas fueron de 2021. Los dos tramos de Molas López e Isabel la Católica es imposible que haya hecho con la última emisión de bonos”, insistió.

Sospecha de delito

El concejal Grau comentó que desde hace meses solicita a la Intendencia un informe sobre la disponibilidad de los bonos, con extractos bancarios autenticados por escribanía, para determinar “cuánto se pagó de interés, cuánto va a terminar pagando por cada emisión y cuánto es el saldo que se debe por los bonos”, pero indicó que hasta ahora no recibió respuesta.

Dijo sospechar, sin embargo, que los fondos de los bonos se utilizaron para pagar gastos corrientes, lo que sería un delito teniendo en cuenta que los créditos de bono solo pueden ser utilizados para el fin expreso para el cual fueron emitidos, en este caso la realización de obras.

Lea más: Ejecución presupuestaria de Nenecho no refleja realidad, dice su director de Administración

Enfatizó, sin embargo, que “no tengo como probar todavía” esa sospecha.

Los números “cierran cada vez más en rojo”

Insistió en que los números en la Municipalidad “cierran cada vez más en rojo” y comentó que en 2020, el primer año de la pandemia de covid-19, cuando se dejaron de pagar horas extras, trabajo nocturno y se redujeron los salarios de concejales y directores, la Municipalidad gastó en salarios 600 millones de guaraníes más que en el año previo.

“Nenecho en pandemia contrató gente, evidentemente”, dijo.

Apuntó también a declaraciones hechas la semana pasada por el intendente Rodríguez, quien afirmó que el presupuesto municipal quedó descalzado en parte debido al fracaso del sistema de estacionamiento tarifado y la ausencia de los ingresos que esa implementación iba a traer a las arcas municipales.

Lea más: Nenecho justifica así su pedido de diferir pago de deudas a bancos

“Eso es mentira, ellos mismos dentro de su previsión dijeron que pretendían recaudar 6 mil millones de guaraníes nomas en el primer año, no puede decir que se descalzó financieramente por Parxin”, dijo. “Ahí cae de maduro que querían Parxin para pagar salarios y no para hacer obras; iba a usar para pagar el crédito que sacó para pagar salarios”, refirió.

En esa entrevista, el intendente Rodríguez atribuyó el “descalce” del presupuesto también al hecho de que los pagos por la deuda del Estado a la Municipalidad por impuestos y otros conceptos recién iban a ser desembolsados en el segundo semestre y no en el primero como estaba originalmente previsto.

Sobre ese punto, el concejal cuestionó que el intendente Rodríguez haya amenazado con comenzar a embargar las propiedades de contribuyentes morosos “si tenés un solo deudor que te debe más que todo el resto”.

“No se va a animar a embargarle al Estado, así que despotrica contra la gente a la que le cobra por desagüe que no hay, por barrido que no se hace y mantenimiento de plaza que no se hace, eso es un robo”, concluyó.