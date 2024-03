Obispo espera que el nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo no sea un elefante blanco

La obra encarada por la Gobernación del Alto Paraguay se encuentra en un 93% de avance, sostuvo el ingeniero Félix Grau, representante de la empresa contratista. La culminación de los trabajos está prevista para mediados de mayo. El monto total de la inversión es de G. 12.500 millones, la construcción se realiza sobre una superficie de casi 4.000 mts2 y se ubica a unos 500 metros antes de llegar al casco urbano, al costado del camino principal de acceso a la comunidad.

Elefante blanco

El obispo del Chaco, una vez más, elogió la magnífica construcción, que busca dar una solución al pésimo servicio de salud en la zona, sin embargo solicitó a las autoridades nacionales voluntad política para dotar de los equipos médicos necesarios y la contratación de profesionales de blanco de diferentes especialidades para que el nosocomio sea funcional.

Si no se cumple con estos requisitos tan necesarios, el nuevo hospital será “un gran elefante blanco”, ya que no dará solución a los eternos problemas de salud que a diario pasan los pobladores de esta parte del país, quienes en varias ocasiones deben peregrinar cientos de kilómetros en busca de mejor atención en otros hospitales fuera del departamento.

Mudar el viejo hospital a este nuevo edificio con los escasos y viejos equipos médicos, y con profesionales de blanco que no cuentan con ninguna especialidad, no será la solución al padecimiento de la gente, advirtió el religioso.

Evacuaciones permanentes

El obispo Escobar dijo que debido a la falta de médicos especialistas se realizan constantes evacuaciones de pacientes a hospitales de otras regiones, de casos que muchas veces pueden ser tratados en la misma zona. Agregó que los médicos muchas veces se sorprenden y se preguntan qué es lo que sucede con la salud en el Alto Paraguay.

Moderno Hospital

La nueva obra cuenta con un bloque de urgencias que se divide en urgencias de adultos y pediatría. Cuenta además con salas de recepción, acogida y clasificación; de reanimación, de procedimientos menores y de enfermería.

En tanto, el bloque de cirugía, contará con salas de preparto, de partos, 2 salas de cirugías, de esterilización del personal médico y vestuarios. Los otros bloques son de lavandería, cocina de preparación de alimentos y comedor.

El bloque de internación de pacientes tendrá 9 salas con una capacidad para 32 camas con sus respectivos sanitarios, a esto se le suma un albergue destinado a los familiares de pacientes que lleguen de otras zonas del Chaco. Finalmente se debe construir una planta de tratamiento de residuos hospitalarios.

Realidad

Independientemente que la obra sea entregada en mayo, aún no se podrá utilizar el nuevo hospital; esto debido a que el local no cuenta con sistema de provisión de agua. No existe una red que lo una al sistema de agua de la Junta de Saneamiento, que provee el vital líquido dentro de la comunidad.

A la falta de agua se le agrega el tema de la energía eléctrica; el hospital no cuenta con un motor generador propio para casos de emergencia. Tampoco posee un transformador para poder conectarse a la red de la Administración Nacional de Electricidad, según el contratista estos trabajos adicionales no figuran en el contrato.

Sumado a estos problemas de servicios sociales como el agua y la electricidad, se encuentra lo más elemental y de urgencia que es dotar de una moderna infraestructura médica al nuevo local, y por supuesto traer a los médicos especialistas, que puedan hacer funcionar estos equipos.

Viendo este panorama donde se carece de todas estas necesidades, es aún prematuro poder precisar una fecha en que podría ser inaugurado y que funcione como un verdadero hospital.