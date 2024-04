En Fuerte Olimpo se manifestarán contra despido de personal de blanco

La medida de fuerza convocada por los pobladores de esta comunidad está anunciada para las 16:00 y será frente al Hospital Regional. El objetivo es conseguir que paren los despidos del personal de blanco y se logre la reposición en sus puestos de los afectados.

Hasta la fecha son 5 los profesionales de blanco que perdieron sus puestos, 2 de ellos médicos y los 3 restantes licenciados en enfermería. Los galenos René Gallagher y Erma Abreu fueron cesados del Instituto de Previsión Social en esta comunidad; el primero de los afectados recibió la noticia vía telefónica y la médica se enteró por la web.

Mientras que los enfermeros Rodrigo Ariel Denis, Teresita Ramona Ruiz Guachiré y Marlene Cabrera Barrios, todos personal del Ministerio de Salud, recibieron la notificación de que no se les renovarán sus respectivos contratos desde el próximo mes; los dos primeros profesionales trabajan en el Hospital Regional de esta localidad, en tanto la otra afectada presta servicio en el puesto de salud de Carmelo Peralta.

Los afectados por esta determinación coincidieron en señalar que se trata de una cacería de brujas, por no pertenecer a la actual línea política del actual gobernador, al tiempo de lamentar que para muchos esto es una gran pérdida económica, ya que por años estudiaron para lograr un título académico, sin embargo, por caprichos de políticos, se ven obligados de manera injusta a perder sus puestos de trabajo.

Cambio de mentalidad

El jefe departamental Arturo Méndez, cartista, negó estar detrás de estos despidos del personal de blanco que trabaja en los hospitales de la zona. “Mi gobierno llega con una chapa de cambio de mentalidad, o sea, no volver a cometer los mismos errores que hicieron mis antecesores, por lo que de ninguna manera estoy para pedir cambios en las instituciones públicas que no sea la mía, y mucho menos en una área tan sensible como lo es la salud”, resaltó.

“Sucede que desde siempre lastimosamente los profesionales de la salud en el Alto Paraguay fueron pisoteados por los políticos de turno. Es por eso que estas personas están con la idea de que sus salidas obedecen a un pedido mío, algo que lo vuelvo a negar de forma categórica”, sostuvo.

Agregó que en Alto Paraguay se necesita el concurso de profesionales de blanco que quieran de verdad trabajar, atendiendo la carencia sanitaria que se tiene. “En este sentido, de forma permanente, estamos trabajando con las autoridades del Gobierno central, para conseguir los rubros a fin de ser contratados los médicos especialistas, sobre todo para cubrir los puestos en el nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo próximo a ser inaugurado”, apuntó.

Dijo que respeta las decisiones que tomen los responsables de cada institución; por lo tanto, si los encargados de estos hospitales tomaron esa determinación de apartar a estos profesionales, ellos son los que deben dar respuestas al respecto. “Por de pronto, nosotros tenemos varios temas en qué trabajar para buscar sacar del aislamiento a nuestro departamento y puedo asegurar que entre estas tareas no se encuentra el perseguir y dejar sin trabajo a los personales de blanco”, resaltó.

Salud politizada

Hace bastante tiempo que venimos presenciando la forma alarmante en que se llegó a politizar la salud en el Alto Paraguay; esto se puede evidenciar de la manera grosera en que son manoseados los profesionales de blanco de parte de los políticos.

