Cortes de la Ande generan pérdidas económicas a comerciantes, denuncia obispo en el Chaco

Los pequeños comerciantes que no poseen generadores auxiliares, son los que experimentan perdidas económicas con cada corte prolongado de la energía dentro del departamento, a lo que se le suma el daño de electrodomésticos varios y ni que hablar de los focos de luces, debido a la inestabilidad del voltaje, denuncio el obispo, sin que nadie reponga estos perjuicios a estas personas.

Lea más: Bahía Negra: usuarios de la Ande exigen servicio permanente del motor generador

El religioso puso de ejemplo lo que sucede con aquellas personas que se dedican a la elaboración de productos panificados. El corte prolongado de la energía de la ANDE hace que la producción del día quede totalmente inservible, pues cientos de kilos de masa de harina que necesitaban ser llevados al horno para su cocción son tirados a la basura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Algo similar sucede con aquellos que cuentan con un pequeño almacén y que se ven resignados a perder productos que necesitan ser refrigerados; todo esto por el precario servicio que presta la ANDE en la zona, situación está que se da desde hace varios años, afirmó monseñor Escobar.

Motor generador

Para empeorar este drama de la precariedad del sistema energético, el obispo señala que en Fuerte Olimpo existe un motor generador auxiliar, que debe funcionar como un plan “B” precisamente para los casos de emergencia, sin embargo esto no se está dando “y desconocemos las razones del por qué no se pone en funcionamiento cuando se dan estos cortes enfatizo.

Agregó que algunas personas dicen que no funciona el motor generador por falta de combustible “Otros me señalan que se debe a que el personal no reciben sus salarios de horas extras, pero cualquiera que sea la razón la institución debe solucionar, atendiendo que nosotros los usuarios somos los que pagamos el plato roto”, dijo finalmente el obispo.

Conflicto interno

Mientras se denuncia el pésimo servicio de la ANDE, dentro de la regional de esta institución, se vive una suerte de conflicto interno entre personal y el jefe del local.

Varios de estos funcionarios, nota de por medio, solicitaron la remoción del cargo de jefe de la agencia Arnulfo Samudio, a quién consideran una persona que no entiende supuestamente el sistema de trabajo, lo que sería la causa principal del deficiente servicio a favor de los usuarios.

Lea también: Puerto Sastre: piden cambio del jefe departamental de la Ande tras muerte de funcionario

Por su parte, el afectado se defendió alegando, que quienes solicitan su cambio son personas acostumbradas a no cumplir con sus obligaciones. “Sucede que desde que asumí el cargo comencé a implementar sistemas de trabajo que se deben hacer para mejorar el servicio. Esto molestó a varias de estas personas”, mencionó.

Por ejemplo, desde ahora se realizan servicios de guardias las 24 horas, situación que antes no se daba y lo más importante se dio inicio a un control estricto en el uso del combustible y de los medios de transporte de la institución.

Samudio dijo que solicitó a sus superiores que esta regional sea intervenida, solo así se podrá descubrir las falencias que está sucediendo y que conspira para tratar de dar un servicio eficiente a los usuarios, menciono finalmente.